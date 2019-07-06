Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке
- РИА Новости
«Сложная игра. Первая официальная. Много ошибались, пропустили три мяча. Проблем много, вопросов тоже. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
Он также поздравил соперника с победой и отметил, что для его команды это хорошая возможность увидеть недочёты в игре сине-бело-голубых
«Не могу сказать, что выглядели прилично. Были большие разрывы в переходах, чувствовалось, что это первый матч. Состояние игроков разное, времени было не так много. Но было много моментов. Игра смотрелась. Мы должны учесть все ошибки в дальнейшем», — добавил Семак.
Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу.