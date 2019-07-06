Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от московского «Локомотива» (2:3) в матче за Суперкубок России по футболу.
Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке
  • РИА Новости

«Сложная игра. Первая официальная. Много ошибались, пропустили три мяча. Проблем много, вопросов тоже. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он также поздравил соперника с победой и отметил, что для его команды это хорошая возможность увидеть недочёты в игре сине-бело-голубых

«Не могу сказать, что выглядели прилично. Были большие разрывы в переходах, чувствовалось, что это первый матч. Состояние игроков разное, времени было не так много. Но было много моментов. Игра смотрелась. Мы должны учесть все ошибки в дальнейшем», — добавил Семак.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить