«Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу

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Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.
«Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных.

«Локомотив» вышел вперёд на шестой минуте благодаря точному удару Фёдора Смолова. В конце первого тайма Сердар Азмун сравнял счёт, а после перерыва он же оформил дубль. Железнодорожники ответили на это голами Алексея Миранчука на 78-й и 81-й минутах.

Таким образом, «Локомотив» в третий раз в свое истории стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук стал первым россиянином, оформившим дубль в матче за Суперкубок.

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