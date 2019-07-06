«Локомотив» обыграл «Зенит» и завоевал Суперкубок России по футболу
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-зелёных.
«Локомотив» вышел вперёд на шестой минуте благодаря точному удару Фёдора Смолова. В конце первого тайма Сердар Азмун сравнял счёт, а после перерыва он же оформил дубль. Железнодорожники ответили на это голами Алексея Миранчука на 78-й и 81-й минутах.
Таким образом, «Локомотив» в третий раз в свое истории стал обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук стал первым россиянином, оформившим дубль в матче за Суперкубок.