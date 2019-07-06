Алексей Миранчук стал первым россиянином, оформившим дубль в матче за Суперкубок

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук стал первым в истории российским игроком, которому удалось оформить дубль в матче за Суперкубок России.

В матче с петербургским «Зенитом» хавбек отличился на 78-й и 81-й минутах.

Помимо него, два мяча в истории турнира удавалось забить только бывшим футболистам московского ЦСКА бразильцу Жо и японцу Кейсуке Хонде, а также иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну, который, как и Миранчук, оформил дубль в Суперкубке-2019.

Ранее экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов признался, что не видит причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву».