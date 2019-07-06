Алексей Миранчук стал первым россиянином, оформившим дубль в матче за Суперкубок
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В матче с петербургским «Зенитом» хавбек отличился на 78-й и 81-й минутах.
Помимо него, два мяча в истории турнира удавалось забить только бывшим футболистам московского ЦСКА бразильцу Жо и японцу Кейсуке Хонде, а также иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну, который, как и Миранчук, оформил дубль в Суперкубке-2019.
Ранее экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов признался, что не видит причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву».