Радимов: не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву»

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Экс-капитан клуба из Санкт-Петербурга Владислав Радимов оценил шансы своей бывшей команды в матче за Суперкубок России по футболу. В разговоре с RT специалист заявил, что сине-бело-голубые значительно превосходят соперника.
Радимов: не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции», — заявил Радимов.

Кроме того, футболист отметил, что на функциональное и эмоциональное состояние «Локомотива» могла повлиять информация о конфликте между главным тренером и генеральным директором клуба.

«Не совсем согласен с тем, что информационный фон никак не влияет на футболистов и тренеров. Но вся эта история может оказаться двоякой. Она может как разобрать коллектив, так и, напротив, завести его и разозлить. Как будет в истории с «Локомотивом», мне сказать сложно, но, без сомнения, во время игры мы поймём, как на них повлияли все эти новости», — отметил эксперт.

Ранее Мещеряков резко отреагировал на слух о конфликте в «Локомотиве» между Сёминым и Кикнадзе. 

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