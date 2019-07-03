Мещеряков резко отреагировал на слух о конфликте в «Локомотиве» между Сёминым и Кикнадзе

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о конфликте главного тренера команды Юрия Сёмина с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

«Конфликт Сёмина и Кикнадзе — бред сивой кобылы, как и вся эта информация, которая распространяется в последнее время в интернете про конфликты», — цитирует председателя совета директоров «Чемпионат».

Он заявил, что никому не удастся внести раздор в стан железнодорожников. Также он обратился к болельщикам с призывом не поддаваться на провокации.

«Прежде всего, когда что-то читаете, думайте, кому это выгодно. Вот и всё. Есть абсолютно нормальные рабочие отношения. И Кикнадзе сам говорил, что он в бешенстве от этих историй, которые пытаются распространить разные люди. Я примерно представляю, кто это может быть, ну так пусть это останется на их совести», — добавил Мещеряков.

Ранее агент заявил, что «Локомотив» является приоритетным вариантом для Фернандеша.