Агент заявил, что «Локомотив» является приоритетным вариантом для Фернандеша
- Reuters
«Этот вариант является приоритетным. Это этический вопрос — если у российского клуба есть интерес, то сначала мы будем говорить с ним. Надеемся, что в ближайшее время сумеем договориться», — приводит слова Барбозы ТАСС.
33-летний Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» начал переговоры с Фернандешем.