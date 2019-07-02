Агент заявил, что «Локомотив» является приоритетным вариантом для Фернандеша

Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что продолжение сотрудничества с московским «Локомотивом» является приоритетом для его клиента.

«Этот вариант является приоритетным. Это этический вопрос — если у российского клуба есть интерес, то сначала мы будем говорить с ним. Надеемся, что в ближайшее время сумеем договориться», — приводит слова Барбозы ТАСС.

33-летний Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» начал переговоры с Фернандешем.