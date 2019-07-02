«Локомотив» начал переговоры с Фернандешем
- РИА Новости
Об этом сообщил агент Фернандеша Паулу Барбоза, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что к игроку проявили интерес турецкие, арабские и итальянские клубы, но было решено сначала провести переговоры с «Локомотивом».
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России.
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