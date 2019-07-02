«Локомотив» начал переговоры с Фернандешем

Московский футбольный клуб «Локомотив» начал процесс переговоров по новому контракту с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

Об этом сообщил агент Фернандеша Паулу Барбоза, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что к игроку проявили интерес турецкие, арабские и итальянские клубы, но было решено сначала провести переговоры с «Локомотивом».

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России.

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