Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива»

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии был для него неожиданным.
Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива»
  • РИА Новости

«Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он — суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл 10 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия покинул «Локомотив».

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