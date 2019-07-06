Открытие нового сезона: «Зенит» и «Локомотив» играют вничью в матче за Суперкубок России
- РИА Новости
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06 июля 2019
«Локомотив» забил быстрый мяч и грамотно оборонялся весь первый тайм, не скупясь на периодические контратаки. Но чемпионы России всё-таки отыгрались в последнюю секунду. Дзюба вновь стал автором голевой передачи на Азмуна.
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Вот теперь звучит свисток на перерыв. (45 + 2')
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ГОЛ! 1:1! Уже истекла компенсированная минута, но матч продолжается. Смольников прошёл по флангу и отдал мяч Дзюбе. Нападающий здорово его обработал, но пробить не смог. Мяч отскочил Азмуну, который направил его в ворота. Счёт стал равным. (45 + 2')
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Баринов мощно, но неточно пробил штрафной с периметра. (45')
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Теперь и Лунёв показал, как он может хладнокровно выходить из ворот. Не позволил он получить мяч Алексею Миранчуку. (44')
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Ракицкий пробил штрафной с удобной для себя позиции, но угодил в стенку. (43')
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Обоим футболистам требуется осмотр докторов, но игру продолжить они смогут. (40')
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Жемалетдинов ловко выскочил под передачу Алексея Миранчука, но по воротам не попал, после чего жёстко столкнулся с Лунёвым. (39')
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Гилерме быстро ввёл мяч в игру после стандарта, но Смолов не смог обыграть Ракицкого. (39')
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«Зенит» в два раза чаще нарушает правила, но сейчас он разыграет штрафной. (38')
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