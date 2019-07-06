Открытие нового сезона: «Зенит» и «Локомотив» играют вничью в матче за Суперкубок России

В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём встречаются чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Команды третий раз разыграют этот трофей между собой, причём в двух предыдущих случаях победу отпраздновали петербуржцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости