Открытие нового сезона: «Зенит» и «Локомотив» играют вничью в матче за Суперкубок России

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Владимир Зайвый
В Москве на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина проходит матч за Суперкубок России по футболу. В нём встречаются чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Команды третий раз разыграют этот трофей между собой, причём в двух предыдущих случаях победу отпраздновали петербуржцы. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Открытие нового сезона: «Зенит» и «Локомотив» играют вничью в матче за Суперкубок России
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 06 июля 2019

    «Локомотив» забил быстрый мяч и грамотно оборонялся весь первый тайм, не скупясь на периодические контратаки. Но чемпионы России всё-таки отыгрались в последнюю секунду. Дзюба вновь стал автором голевой передачи на Азмуна.

  • Вот теперь звучит свисток на перерыв. (45 + 2')

  • ГОЛ! 1:1! Уже истекла компенсированная минута, но матч продолжается. Смольников прошёл по флангу и отдал мяч Дзюбе. Нападающий здорово его обработал, но пробить не смог. Мяч отскочил Азмуну, который направил его в ворота. Счёт стал равным. (45 + 2')

  • Баринов мощно, но неточно пробил штрафной с периметра. (45')

  • Теперь и Лунёв показал, как он может хладнокровно выходить из ворот. Не позволил он получить мяч Алексею Миранчуку. (44')

  • Ракицкий пробил штрафной с удобной для себя позиции, но угодил в стенку. (43')

  • Обоим футболистам требуется осмотр докторов, но игру продолжить они смогут. (40')

  • Жемалетдинов ловко выскочил под передачу Алексея Миранчука, но по воротам не попал, после чего жёстко столкнулся с Лунёвым. (39')

  • Гилерме быстро ввёл мяч в игру после стандарта, но Смолов не смог обыграть Ракицкого. (39')

  • «Зенит» в два раза чаще нарушает правила, но сейчас он разыграет штрафной. (38')

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