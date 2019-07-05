«Предлагаем оставить наши сектора в покое»: как «Ростов» и «Чайка» поссорились из-за стадиона

Футбольный клуб «Чайка», впервые в истории пробившийся в ФНЛ, извинился за слова своего президента Андрея Чайки, который ранее назвал болельщиков «Ростова» «больными людьми». Перед этим фанаты жёлто-синих выступили против продажи соперником билетов в определённые сектора построенного к чемпионату мира стадиона. Руководители клуба обратились в правоохранительные органы, чтобы получить оценку высказываниям Чайки.

«В Ростове одна команда, и называется она не «Чайка»

Серьёзный скандал разразился в Ростове-на-Дону между двумя футбольными клубами региона — местным «Ростовом» и «Чайкой» из села Песчаноперекопское.

Первая команда выступает в РПЛ и с недавних пор начала играть на построенном специально к чемпионату мира стадионе, вмещающем более 40 тыс. зрителей.

«Чайка» же, принадлежащая бизнесмену Андрею Чайке, по итогам прошлого сезона впервые в истории пробилась в ФНЛ. Однако выступать в подэлитной лиге в небольшом посёлке клуб не захотел и решил проводить домашние матчи на всё той же арене в Ростове-на-Дону.

Из-за этого между клубами неожиданно разгорелся конфликт. Началось с того, что «Чайка» на своём сайте выложила в продажу билеты на сектора, которые обычно занимают фанаты «Ростова», и назвала их «нашим домом». В ответ поклонники жёлто-синих опубликовали гневное сообщение.

«В Ростове одна команда, и называется она явно не «Чайка». Предлагаем вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК «Чайка» мы даём три дня. Если вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение», — говорится в заявлении в Telegram-канале болельщиков.

Ответ президента клуба из Песчаноперекопского Андрея Чайки оказался не менее жёстким. Фанатов «Ростова» он назвал «больными людьми».

«Видели заявление болельщиков «Ростова», но отвечать им не будем. Мы на больных людей не обращаем внимания. Это те люди, которые абсолютно не понимают, что такое футбол, что такое спорт. Это люди из потустороннего мира, с ними надо работать психологам и специалистам, которые занимаются экстремизмом. Что они имеют в виду, когда говорят, что оставляют за собой право действовать на своё усмотрение, я не знаю, но мы ничего менять не будем», — приводит слова Чайки «Чемпионат».

Далее в «Ростове» решили обратиться в правоохранительные органы, чтобы там дали оценку словам бизнесмена. Также в клубе попросили комитет по этике РФС «применить меры ответственности в отношении руководителей «Чайки».

«Я не понимаю, почему депутат областной думы ведёт себя таким образом: оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка — не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведёт себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убеждён, что наши поклонники — лучшие. Мы разберёмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придётся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

В РФС в ответ заявили о готовности рассмотреть вопрос взаимоотношений двух футбольных клубов с юга России.

Впрочем, утром в пятницу «Чайка» несколько смягчила свою риторику. На сайте коллектива из Песчаноперекопского появилось официальное заявление, в котором клуб принёс извинения «всем истинным болельщикам».

«Футбольный клуб «Чайка» работает на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы стадионы заполнялись, чтобы на них царила атмосфера праздника и дружелюбия, чтобы на футбол ходили семьями. Именно для этого нами создана детская футбольная академия, будут построены футбольные поля, ледовая арена, бассейны в Ростове-на-Дону», — говорится в коммюнике.

При этом в «Чайке» отметили, что у них вызывает разочарование поведение некоторых групп болельщиков, «которые преследуют иные цели, кроме спортивных».

«Именно ими, на наш взгляд, была спровоцирована негативная информационная кампания, начавшаяся далеко не вчера. Именно в отношении данной группы агрессивно настроенных псевдоболельщиков и был дан комментарий президента ФК «Чайка». Приносим извинения всем истинным болельщикам, любителям футбола за то, что они оказались невольно втянуты в эту неприятную историю», — отметили в клубе.

Скандал с договорными матчами

При этом сам выход «Чайки» в ФНЛ сопровождался громким скандалом. Генеральный директор главного соперника песчаноперекопцев «Урожая» Дмитрий Градиленко в мае обвинил новороссийский «Черноморец» в сдаче «Чайке» матча.

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«13.05.19, «Чайка» — «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырёх матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в Instagram.

«Чайка» одержала важнейшую победу (3:1) и впоследствии вышла в ФНЛ. Однако в РФС заинтересовались странным матчем и начали расследование.

Но итоги его оказались неутешительными для «Урожая»: Градиленко самого обвинили в попытках оказать влияние на «Черноморец».

«По полученным данным, в день матча в ходе проведения установочного совещания главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым было сделано объявление игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тыс. рублей за победу над «Чайкой». По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой», — объяснил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В результате Градиленко был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на год. Такой же санкции подвергся Дышеков. «Чайка» же никакого наказания не понесла. Вину клуба установить не удалось.