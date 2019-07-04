Первый трофей: «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Победу подопечным Мурада Мусаева принесли голы Руслана Комболова и Ари, за «Спартак» отличился Зелимхан Бакаев. Южане выиграли все три матча и завоевали первый трофей в истории.

Заключительная встреча Кубка Париматч Премьер обещала стать предельно захватывающей. Перед последним туром «Краснодар» имел в своём активе шесть очков и являлся главным фаворитом в первенстве, но «Спартак» также сохранял шансы на успех. Для того чтобы обойти «быков» и второй раз подряд взять главный трофей, ему было необходимо обыгрывать соперника с разницей в два мяча.

Правда, положение «Спартака» осложнял тот факт, что всего сутки назад он провёл контрольный матч в Венгрии, где встречался с местным «Дьёри ЭТО». Игра завершилась крупной победой красно-белых, но уж точно отняла у футболистов немало сил. Кроме того, переезд из одной страны в другую тоже мог сказаться на функциональном состоянии.

Несмотря на выезд в Венгрию, подопечные Олега Кононова предстали на поле арены «Шпортплац» в боевом составе. В основе оказались почти все лидеры команды, за исключением Луиса Адриано, а самым ожидаемым стало появление в старте Эсекьеля Понсе. До настоящего момента аргентинец выходил исключительно на замену и пока не смог отметиться результативными действиями.

«Краснодар» же спокойно готовился к заключительному матчу турнира и был настроен завершить его со стопроцентным результатом. В качестве подтверждения этих намерений на поле появился сильнейший состав, в котором нашлось место сразу двум новичкам коллектива — Юнесу Намли и Тонни Вилене. При этом ещё один новобранец, бразилец Кайо, даже не попал в заявку и был вынужден наблюдать за игрой с трибуны.

Дебют встречи остался за подопечными Мурада Мусаева. Красно-белые часто теряли мяч у своих ворот, и это чуть было не привело к голу. Сначала шанс отличиться имел Ари, а затем отличный момент упустил Намли. Датчанин открылся в штрафной и пытался замкнуть прострел в исполнении Вандерсона, но его удар был заблокирован.

Благодаря громкой поддержке, болельщиков, скандировавших кричалки в адрес своего любимого коллектива, «Спартак» в кратчайшее время смог выровнять игру и постепенно стал всё чаще оказываться на половине поля соперника. «Быки» же зачастую перебарщивали с передачами у своей штрафной, чем вызвали гнев своего наставника. Мусаев вышел на бровку и недвусмысленно потребовал от своих подопечных «действовать проще».

Самой богатой на события оказалась последняя треть тайма. Сначала Фернандо поразил ворота Сафонова прицельным ударом из-за штрафной, но арбитр усмотрел нарушение со стороны красно-белых и отменил гол. А уже спустя четыре минуты забил «Краснодар», но сделал это по правилам. Самый активный футболист тайма Вандерсон вновь здорово протащил мяч по правому краю и прострелил на Руслана Комболова. Экс-футболист «Рубина» мощно пробил под перекладину и не оставил шансов Александру Максименко.

В качестве дисциплинарной меры к своим подопечным Кононов не стал проводить замены в перерыве, хотя в предыдущих матчах он мог выпустить чуть ли не всю скамейку запасных на второй тайм. Мусаев же решил слегка перестроить игру своей команды, но предпочёл не усилить оборону, чтобы удерживать добытое преимущество, а освежить линию нападения. Вместо Вилены вышел Магомед-Шапи Сулейманов.

«Краснодар» продолжил атаковать, и забытый всеми Вандерсон нанёс удар в штангу с близкого состояния. Этот момент раззадорил Георгия Джикию, и у него во второй раз за турнир сдали нервы. Защитник грубым подкатом остановил Намли. За одноклубника вступился Урош Спаич, чуть ли не спровоцировавший драку. Рефери обоим нарушителям спокойствия показал жёлтые карточки. Краснодарцы же сохранили настрой, и вскоре Ари из офсайда нанёс мощный удар по воротам Максименко.

Три замены в составе «Спартака», после которых вместо Игнатова, Понсе и Ханни вышли Луис Адриано, Джано Ананидзе и Александр Ломовицкий, заметно освежили игру. На поле стало возникать много открытых зон, которыми пользовались обе команды. Первыми пользу из этого извлекли москвичи. На 63-й минуте Ломовицкий и Адриано поднесли мяч Зелимхану Бакаеву, и полузащитник красиво пробил издали точно в ворота. Впечатляющий гол экс-игрока тульского «Арсенала» сравнял счёт.

Но равновесие сохранялась недолго. Буквально тут же Сулейманов отпасовал на правый фланг, по которому бежал Сергей Петров. Он добрался до края штрафной, откуда отдал точную передачу Ари. Бывшему нападающему «Спартака» оставалось только подставить ногу, чтобы «Краснодар» опять повёл.

Ответные замены южан и ещё несколько рокировок «Спартака», после которых Бакаев уступил место старшему брату Солтмураду. Выход Андрея Ещенко сопровождался небольшим курьёзом: защитник хотел ввести мяч ещё до того, как формально вышел на поле, и судья долго ему объяснял, как нужно правильно совершить процедуру.

Последние минуты матча «Спартак» проводил на чужой половине поля, создавая проблемы для Матвея Сафонова. Ему пришлось вступать в игру, чтобы отбить удары Бакаева-младшего и Ломовицкого, но до гола дело так и не дошло.

«Краснодар» одержал третью победу в Австрии и выиграл Кубок Париматч Премьер. Впервые в своей истории «быки» стали обладателями трофея, пускай и неофициального. Ранее клубу из Краснодара не удавалось выиграть ни чемпионат России, ни Кубок страны, но зато через месяц его ждёт дебют в Лиге чемпионов. А ближайшей целью «Спартака», помимо победы в первых матчах стартующей через неделю РПЛ, будет успешный старт в Лиге Европы.