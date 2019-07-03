Дубль Шомуродова, две передачи Ионова и гол Чалова: «Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей дублем отметился Эльдор Шомуродов, а у соперников отличился Фёдор Чалов. Подопечные Валерия Карпина одержали вторую победу и сравнялись с лидером первенства — «Краснодаром».

Кубок Париматч Премьер уже успел запомниться не только неожиданно яркой игрой ослабленного травмами «Краснодара», но и жаркой погодой. За время проведения турнира многие успели пожаловаться на австрийскую жару, из-за которой организаторам даже пришлось пересмотреть график проведения встреч. Однако перед заключительным днём соревнований в Пёллау немного похолодало, а перед стартовым свистком матча ЦСКА — «Ростов» и вовсе лил дождь.

В отличие от своих более именитых соперников, подопечные перед заключительным туром подопечные Валерия Карпина сохранили шансы на итоговую победу. После двух матчей они имели в своём активе три очка и в случае крупной победы могли стать вторым в истории триумфатором этого турнира. Правда, для этого им было необходимо надеяться на осечку «Краснодара» в противостоянии со «Спартаком».

ЦСКА же окончательно растерял всякую мотивацию и поэтому на поле ожидалось появление полурезервного состава. Однако Виктор Гончаренко решил удивить своего визави и выпустил на поле сплошь игроков основы. Так, в числе стартовых одиннадцати оказались признанные лидеры Игорь Акинфеев и Марио Фернандес, а также Кристиян Бистрович, пропускавшие принципиальное сражение со «Спартаком». Роль единственного форварда на себя традиционно взял лучший бомбардир РПЛ прошедшего сезона Фёдор Чалов.

Карпин также обошёлся без большого количества экспериментов, отрядив в стартовый состав Алексея Ионова, Ивелина Попова и Эльдора Шомуродова. В глаза бросилось лишь отсутствие в заявке главного плеймейкера коллектива, экс-армейца Романа Ерёменко.

Дебют остался за подопечными Гончаренко. Армейцы атаковали большими силами, а уже на второй минуте впервые побспокоили Сергея Песьякова. Занявший место на левом краю защиты Хёрдур Магнуссон на 30 метров вбросил мяч из аута и организовал быстрый прорыв Такумы Нисимуры. Японец пробил в ближний угол, но голкипер выручил.

Красно-синие продолжали действовать в открытой манере, а на своей половине поля зачастую оставался лишь новобранец Звонимир Шарлия. В результате это и сыграло с ними злую шутку. На 10-й минуте Ионов на двоих с Шомуродовым организовали быстрый контрвыпад, который точным ударом завершил узбекский форвард.

Ответа ЦСКА не пришлось ждать долго. Команда вновь прижала своего соперника к воротам, а уже на 28-й минуте восстановила статус-кво. О своём умении оказываться в нужное время в нужном месте напомнил Чалов. Фёдор подкараулил отскок после выстрела Облякова и открыл счёт своим голам на турнире.

Армейцы продолжили давить, но её свежесформированной оборонительной линии явно не хватало сыгранности. Ещё до перерыва Шарлия, Васин и Магнуссон вновь грубо ошиблись у своей штрафной и позволили Шомуродову оформить дубль. На пару с всё тем же Ионовым они вновь оставили защитников не у дел, после чего Эльдор «расстрелял» Акинфеева.

В перерыве внимание местных болельщиков привлёк Станислав Черчесов. Главный тренер сборной России в очередной раз решил посетить матч турнира, чем вызвал восторженные возгласы со стороны фанатов из Австрии, помнивших его ещё по выступлениям за «Тироль». Сам наставник пребывал в хорошем расположении духа, активно обсуждая ход встречи с журналистами.

В перерыве Гончаренко произвёл всего одну замену — вместо Акинфеева на поле появился запасной вратарь Илья Помазун, при этом Карпин выпустил сразу четырёх новых футболистов. Наставник практически полностью сменил центр поля, зато оставил главных творцов голов.

В целом перестановки не изменили ход игры. Красно-синие действовали первым номером, но им явно не хватало мастеровитого левого флангового защитника. Магнуссон хоть и участвовал практически в каждом наступлении ЦСКА, но выглядел не особо продуктивно. В отличие от Фернандеса, ему не доставало резкости и умения затащить мяч в штрафную. Исландец очень часто тормозил атаки своего коллектива, вследствие чего те теряли свою остроту.

«Ростов» же здорово действовал на встречных курсах и за первую четверть часа имел несколько отличных шансов увеличить преимущество в счёте, но Помазун раз за разом спасал своих партнёров от крупного поражения. В ходе одной атаки он сначала блестяще сыграл на выходе и не позволил Шомуродову оформить хет-трик, а добивание в исполнении Ионова приняла на себя перекладина.

Оставшиеся полчаса игры запомнились неудачными попытками ЦСКА сравнять счёт, а также редкими, опасными ответами «Ростова». При этом положение армейцев чуть было не омрачили травмы Ахметова, Чалова и Облякова, но все трое игроков смогли продолжить встречу. Финальный свисток зафиксировал третье подряд поражение красно-синих на турнире, которые вряд ли будут вспоминать о своём выступлении в Австрии. Подопечные Карпина, напротив, одержали свою вторую победу на Кубке Париматч Премьер и сравнялись по очкам с «Краснодаром».