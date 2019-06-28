Гол с углового, ошибка Акинфеева и ставка на молодёжь: как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Краснодар» обыграл ЦСКА во втором матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, проходящего в Австрии. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу с минимальным счётом благодаря точном удару Александра Мартыновича после розыгрыша штрафного. Встреча превратилась в проверку молодых футболистов обеих команд, заменивших к концу встречи почти всех основных игроков.

Проверка новичков «Краснодара»

Из всех четырёх команд, принимающих участие в Кубке Париматч Премьер, только «Краснодару» в ближайшее время предстоит соревноваться в главном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов. По такому случаю подопечные Мурада Мусаева усилились рядом интересных игроков — опорником из «Рубина» Русланом Камболовым, датским полузащитником Юнесом Намли, игроком сборной Нидерландов Тонни де Виленой и перспективным бразильцем Кайо Панталеаном.

Последние двое ещё готовятся к дебюту за команду, а Камболов и Намли уже созрели для того, чтобы впервые сыграть за «Краснодар» против клуба из РПЛ. Первый матч в Австрии южане проводили против соперника, которого они как раз лишили путёвки в Лигу чемпионов — ЦСКА.

Появление Камболова в составе было жизненно необходимо «Краснодару» — в опорной зоне у южан больше нет Шарля Каборе, а Юрий Газинский недавно получил травму. Намли же мог без лишней нервозности заменить ушедшего Маурисио Перрейру. В атаке команда по-прежнему полагается на Вандерсона и Ари, к которым с первых минут подключился Магомед-Шапи Сулейманов. Мусаев обычно выпускает 19-летнего форварда под самый конец матчей, но в игре с ЦСКА решил доверить ему больше игрового времени.

Ставка на молодёжь в ЦСКА

Армейцы тоже были активны в первые дни лета на трансферном рынке. Они подписали контракт с Николой Влашичем, продлили соглашение с Аланом Дзагоевым и переманили из «Уфы» защитника Игоря Дивеева. Однако плоды этой активности подопечные Виктора Гончаренко пока предъявить не могут. Дзагоев и Дивеев тренируются индивидуально, а Влашич только что вернулся с молодёжного чемпионата Европы, где к тому же получил травму.

Поэтому в Австрию на первые товарищеские матчи межсезонья Гончаренко взял на проверку много молодёжи и позволил ей сыграть против «Краснодара». Дмитрий Ефремов, Наяир Тикнизян и Константин Марадишвили заняли места в центре поля. Спереди у ЦСКА тоже хватало молодых игроков, но Фёдора Чалова, Яку Бийола и Ивана Облякова с их опытом выступлений за основу к этой категории уже сложно отнести.

Счёт не по игре

Начало матча «Краснодара» и ЦСКА получилось тяжёлым для игроков — сказывались и нагрузки, перенесённые на сборе, и жаркая австрийская погода. При этом в обороне обе команды старались не допускать ошибок, так что быстрого гола, как в первой игре «Спартака» и «Ростова», не было.

Первые опасные моменты начались только после перерыва на водопой в середине тайма.

Хотя «Краснодар» немного больше владел мячом, ближе к тому, чтобы открыть счёт, были армейцы.

Чалов дважды за короткое время примерил на себя роль распасовщика. Сначала он вывел Ефремова один на один с Матвеем Сафоновым, но вратарь дотянулся кулаком до мяча, а затем нападающий сборной России разогнал атаку правым флангом и понадеялся на завершающий удар Такумы Нисимуры.

Под конец тайма Чалов своей активностью даже вынудил Мусаева преждевременно заменить молодого защитника Сергея Бородина. Хотя матч складывался для ЦСКА довольно успешно, на перерыв подопечные Гончаренко ушли расстроенными. В добавленное время «Краснодар» разыграл угловой, и Александр Мартынович точно пробил головой — в прошлом сезоне южанам ни разу так отличиться не удалось. Игорь Акинфеев контролировал розыгрыш стандарта, но всё-таки пропустил мяч рядом с собой.

Матч молодёжных составов

Во втором тайме «Краснодар» не стал держаться за добытое преимущество в счёте. Мусаев заменил в перерыве половину команды, решив проверить множество молодых игроков, в то время как ЦСКА провёл всего одну замену — вместо Виктора Васина, которому после одного из стыков пришлось забинтовать голову, вышел новичок команды Звонимир Шарлия.

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Такая пассивность Гончаренко, который между таймами тоже мог по регламенту провести серию замен, объяснялась просто. На сборе в Австрии индивидуальные тренировки понадобились также Марио Фернандесу и Ильзату Ахметову, и скамейка запасных практически опустела. Вызывать в команду пришлось даже 17-летних Тиграна Аванесяна и Илью Вострикова. Они вышли на поле, но позже, когда второй тайм уже перешёл через экватор.

Последние полчаса матч «Краснодара» и ЦСКА напоминал встречу молодёжных составов — из опытных игроков до финального свистка добрались только вратари. Юная поросль играла чересчур боевито для товарищеского матча, и свистки арбитра раздавались очень часто над австрийским полем. Аванесян даже смог получить жёлтую карточку, что совсем было нехарактерно для редкой на опасные моменты заключительной трети матча.

«Краснодар» сохранил победный счёт и вместе с «Ростовом» возглавил турнирную таблицу Кубка Париматч Премьер. Утром 30 июня команды поспорят за лидерство в квартете, а вечером в Австрии состоится столичное дерби ЦСКА и «Спартака».