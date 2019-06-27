Конкуренция среди россиян, отбор иностранцев и проблемы топ-клубов: кому выгоден новый лимит на легионеров в РПЛ

Исполком РФС принял новый лимит на легионеров в РПЛ, согласно которому команды смогут заявлять на сезон не более восьми иностранцев, но их количество в стартовом составе ограничено не будет. Это нововведение с большой долей вероятности повысит конкуренцию среди российских футболистов и заставит их задуматься о целесообразности перехода в ведущие клубы страны из-за риска потерять игровую практику.

Неоднозначная реформа и критика от Семака

Принятый накануне исполкомом РФС новый лимит на легионеров, который начнёт действовать в РПЛ с сезона-2020/21, вызвал немало споров среди болельщиков и экспертов. Одни считают его благом, а другие — откровенным вредом для российского футбола.

Пока лишь следует признать, что новый вариант лимита является скорее промежуточным и удовлетворяет как интересам большинства клубов, которые выступают против всяких ограничений, так и интересам руководства отечественного футбола.

У российских игроков схема «8+17» может вызвать недовольство, ведь теперь у них не будет гарантированных пяти позиций в стартовом составе любой команды РПЛ. Соответственно главные тренеры получат возможность определять ростер вне зависимости от наличия нужного паспорта.

Особенно обострится борьба за место в основе топ-клубов, где на поле будут выходить действительно сильнейшие россияне и легионеры. Таким образом, новый вариант лимита может также привести к нежеланию ведущих игроков средних команд РПЛ уходить на повышение, ведь заиграть там им будет гораздо сложнее, чем раньше.

С другой стороны, в заявке каждого коллектива Премьер-лиги окажутся 17 россиян, и многие позиции наверняка займут собственные воспитанники и молодые исполнители, пусть некоторые будут включены туда для количества.

Что же касается легионеров, то вынужденно сократится количество средних иностранцев, которые по своему уровню не намного превосходят россиян. В заявке же останутся только сильнейшие футболисты из других стран.

Впрочем, у сокращения количества легионеров в заявке есть и обратная сторона медали, которая коснётся в первую очередь выступающих в еврокубках топ-клубов. У них будет явно меньше возможности ротировать состав, разрываясь на два, а то и на три фронта — европейские турниры, чемпионат и кубок страны.

И если раньше тренерский штаб мог рассчитывать на неограниченное количество легионеров, то теперь не сможет выйти за оговоренные рамки. При этом существенно ограничить выбор могут травмы и дисквалификации.

Неудивительно, что одним из первых новую систему лимита раскритиковал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он посетовал на то, что нововведение только раздует зарплаты российских футболистов и «существенно снизит потенциал отечественных клубов для игры в Европе».

Как Мутко отменял лимит «10 + 15» и почему на Кипре некого брать в сборную

Так или иначе, стоит признать, что изменение системы лимита вряд ли коренным образом повлияет на уровень российской лиги. Руководители отечественного футбола с одной стороны пошли на смягчение лимита, а с другой, сами увеличили количество россиян в заявке.

При этом возникают большие вопросы, откуда клубы возьмут необходимое количество доморощенных игроков.

Многие тренеры, в том числе Семак, отмечают, что идеальной стала бы схема «10+15», но её принятия в ближайшее время ждать не стоит, хотя в конце 2014-го исполком РФС большинством голосов проголосовал именно за такой вариант. Но тогда против нововведения выступил министр спорта Виталий Мутко.

Также по теме «Покупать придётся точечно и обдуманно»: исполком РФС принял новый лимит на легионеров Исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров. Начиная с сезона-2019/20 в РПЛ начнёт действовать система «8 + 17», исходя из которой...

Любопытно, что в большинстве европейских стран, в которых ранее действовал лимит на легионеров, он был, так или иначе, смягчён. Показателен пример Турции. В начале 2000-х в местной Суперлиге установили жёсткие ограничения: в заявку можно было включить тех же восьмерых иностранцев, при этом на поле имели возможность выйти лишь шестеро из них.

В конечном итоге ограничения привели к тому, что зарплаты турецких футболистов резко выросли, а клубы начали активно привлекать в свои ряды из Европы игроков среднего уровня с турецкими корнями, которые имели право на получение соответствующего паспорта и не считались в Суперлиге легионерами.

В 2015-м руководство местного футбола практически отменило лимит: теперь в заявке на сезон может находиться до 14 иностранцев, а в заявке на матч — до 11.

Однако в том или ином виде лимит действует практически во всех европейских чемпионатах. Зачастую он касается количества футболистов из стран, не входящих в ЕС. Одно из редких исключений — Кипр.

В местной высшей лиге ограничения на легионеров не действуют вовсе, чем клубы активно пользуются. Отсутствие киприотов в стартовых составах обеих команд на очередной матч лиги — уже привычная картина для местного чемпионата.

С одной стороны, это привело к росту уровня национального первенства за счёт привлечения пусть и средних, но качественных легионеров. Как итог, в последнее десятилетие местные коллективы регулярно добираются до групповых этапов еврокубков.

С другой, сборная Кипра испытывает серьёзные проблемы и с трудом находит футболистов. Это привело к тому, что федерация начала активно натурализовывать легионеров, давно выступающих на острове. Так, в стартовый состав на недавний матч с Россией попали португалец Ренату Маргаса и испанец Рафаэль Урка Пардо, а на замену вышел серб Матия Шполярич.

Головная боль для «Зенита» и вопросы к «Краснодару»

Для большинства российских клубов новый лимит проблемой не станет, поскольку они обходятся относительно небольшим количеством легионеров. Так, в составе новичка РПЛ «Сочи» на данный момент присутствует всего три иностранца, а в ростере «Рубина» — четыре.

Зато сложности возникнут у топ-клубов, которые могут себе позволить десяток легионеров. Например, в «Зените» на данный момент числится сразу 14 футболистов из других стран, и от шести из них придётся отказаться в ближайший год.

Однако если рассмотреть список питерских легионеров ближе, то выяснится, что потеря некоторых из них вряд ли станет для команды проблемой. Например, Миха Мевля выступал за питерцев лишь в начале сезона, а затем оказался на скамейке запасных и ушёл в аренду в «Ростов».

Матиас Краневиттер провёл в РПЛ только шесть матчей (ни одного полностью) и стал героем интернет-мемов. Столько же игр на счету Эмануэля Мамманы, который долго восстанавливался после тяжелой травмы колена. Девять раз вышел на поле звёздный новичок Клаудио Маркизио, пропустивший всю весеннюю часть сезона.

Не выглядят незаменимыми для команды и Эрнани с Робертом Маком, а Кристиану Нобоа в апреле уже исполнилось 34 года.

Без видимых проблем должен избавиться от нескольких лишних легионеров и «Локомотив», в составе которого находится 11 иностранцев.

Ровно десять легионеров у «Спартака», но красно-белые в ближайшее время могут попрощаться сразу с тремя из них: Джано Ананидзе, Сальваторе Боккетти и Зе Луишем.

Куда сложнее придётся «Краснодару». С учётом летней трансферной кампании в составе южан уже есть девять легионеров. При этом руководство клуба, согласно неподтверждённой информации, активно интересуется ещё несколькими. Облегчают команде жизнь то, что капитан Александр Мартынович иностранцем с недавних пор не считается, а Ари получил российский паспорт.