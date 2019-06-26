«Покупать придётся точечно и обдуманно»: исполком РФС принял новый лимит на легионеров

Исполком РФС утвердил новый лимит на легионеров. Начиная с сезона-2019/20 в РПЛ начнёт действовать система «8+17», исходя из которой клубы смогут вносить в заявку восемь иностранцев и семнадцать россиян. По мнению министра спорта РФ Павла Колобкова и президента РФС Александра Дюкова, новый лимит положительно скажется на развитии отечественной лиги. При этом оба заявили, что со временем требования к уровню иностранцев в российском футболе могут ужесточиться.

«Это повысит внутреннюю конкуренцию»

Процесс утверждения нового лимита на легионеров в РПЛ получился крайне непростым и затянулся на месяц. Поскольку на майской конференции РФС члены исполкома не смогли прийти к единому решению, проект вошёл в повестку заседания на 26 июня.

Однако обсуждение и принятие судьбоносного решения заняло не более десяти минут. По словам членов исполкома, новая система настолько понравилась всем представителям лиги, что была принята единогласно.

Таким образом, с сезона-2019/20 российский футбол заживёт по новым правилам. Клубы РПЛ смогут заявлять на чемпионат страны 25 игроков, 17 из которых — россияне, а 8 — иностранцы. Футбольный закон вступит в силу после регистрации предложения в Минюсте, об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобоков, принявший участие в обсуждении реформы.

«Предложение поступит в наше ведомство, после чего будет направлено для необходимых процедур в Министерство юстиции. В целом мы приветствуем этот проект. Я принимал активное участие в его формировании и обсуждении и доволен тем, какое решение было принято сегодня. Подчеркну, что новый формат лимита был принят единогласно», — пояснил министр.

Кроме того Колобков выразил мнение, что новый лимит положительно отразится на всём российском футболе.

«Это заметно облегчит жизнь тренерам, а также повысит внутреннюю конкуренцию. Вы знаете, что в заявках некоторых команд на предыдущий сезон РПЛ было по 10-11 легионеров. Теперь на освободившиеся позиции придут россияне, которые будут претендовать на попадание в стартовый состав. Новую схему стоит рассматривать в связи с изменением всей структуры соревнований», — выразил уверенность чиновник.

«Новые ограничения отсекут от РПЛ некачественных легионеров»

Позже о структурных изменениях в российском футболе, связанных с принятием нового проекта, рассказал президент РФС Александр Дюков.

Чиновник подтвердил, что новшество полностью удовлетворило все клубы Премьер-лиги, в том числе и те, которые могут испытать проблемы из-за слишком большого количества иностранцев.

На данный момент сразу несколько команд РПЛ имеют на контракте десять и более легионеров. Это «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Уфа». Но Дюков пояснил, что сезонная отсрочка позволит руководителям и тренерам полностью пересмотреть свою трансферную политику.

«Новые количественные ограничения в заявке заставят клубы более тщательно подходить к выбору игроков. Это позволит отсечь некачественных легионеров от нашего чемпионата. Покупать придётся точечно и обдуманно. Таким образом мы выстроим новую схему, в которой иностранцам будет отведена определённая роль. Они будут занимать свои позиции, а под ними, на замене, будут сидеть русские футболисты. Такого, как было в «Зените», когда серба Бранислава Ивановича меняли другие легионеры, больше не будет», — объяснил президент футбольного ведомства.

При этом Дюков признался, что члены исполкома РФС обсуждают дальнейшее ужесточение контроля за уровнем иностранных футболистов. Президент РФС рассказал, что к концу июля председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович представит список критериев и требований к футболистам из-за рубежа, которые в будущем могут быть приняты к исполнению.

Однако, несмотря на общую положительную риторику, Дюков признался, что для качественного скачка в развитии российского футбола принятого лимита будет недостаточно. Президент РФС объяснил, что для повышения класса российских футболистов необходимо не только создавать конкуренцию внутри клубов РПЛ, но и всерьёз реформировать систему детско-юношеских спортшкол.

«У нас есть понимание, какой должна быть целевая модель детского спорта. Но нужно быть реалистами: на то, чтобы что-то изменилось, уйдёт несколько лет. Об этом говорит опыт других стран. В частности, немцы потратили более десяти лет, чтобы их сборная начала получать качественную подпитку из юношеских команд. У нас есть ряд программ и инициатив, которые должны привести к прогрессу. Но давать сейчас прогнозы по чётким срокам я не могу и не буду», — признался глава российского футбола.

Резюмируя принятие решения по новому лимиту, Дюков признался, что не знает, как долго новаторская система проработает в российском футболе.

«Можем ли мы когда-нибудь вернуться к старой схеме «6+5»? Никогда не говори никогда, но надеюсь, этого не произойдёт. Конечно, новая схема — это шаг вперёд, при этом не считаю, что она как-то значительно и радикально изменит ситуацию в футболе. Если мы хотим более ощутимого скачка в развитии, нужно больше времени и ресурсов. Со временем при удачном стечении обстоятельств вопрос по лимиту исчезнет сам по себе», — заявил Дюков.