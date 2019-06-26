Источник: РФС утвердил лимит на легионеров «8 + 17»
- © pixabay.com
Как сообщает источник RT, на заседании исполкома РФС был утверждён новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Начиная с сезона-2020/21 командам будет разрешено иметь не более восьми иностранцев в заявке.
Предыдущий формат лимита позволял командам держать на поле не более шести легионеров одновременно, однако не ограничивал их количество в заявке на сезон.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе.