Источник: РФС утвердил лимит на легионеров «8 + 17»

Российский футбольный союз (РФС) принял решение утвердить новый формат лимита на легионеров.

Как сообщает источник RT, на заседании исполкома РФС был утверждён новый формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Начиная с сезона-2020/21 командам будет разрешено иметь не более восьми иностранцев в заявке.

Предыдущий формат лимита позволял командам держать на поле не более шести легионеров одновременно, однако не ограничивал их количество в заявке на сезон.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе.