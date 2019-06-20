РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Отмечается, что формат лимита на легионеров в РПЛ был включён в категорию стратегических вопросов, которые будут поставлены перед исполкомом РФС.
В настоящее время лимит на легионеров не позволяет коллективам РПЛ задействовать в официальных матчах более шести иностранных футболистов одновременно. В качестве альтернативы существующему формату предлагается ограничить количество иностранцев не на футбольном поле, а в заявке команды.
Ранее в РФС рассказали, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ.