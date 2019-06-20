РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе

Вопрос изменения лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоится в следующую среду, 26 июня, в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отмечается, что формат лимита на легионеров в РПЛ был включён в категорию стратегических вопросов, которые будут поставлены перед исполкомом РФС.

В настоящее время лимит на легионеров не позволяет коллективам РПЛ задействовать в официальных матчах более шести иностранных футболистов одновременно. В качестве альтернативы существующему формату предлагается ограничить количество иностранцев не на футбольном поле, а в заявке команды.

Ранее в РФС рассказали, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ.