РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе

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Вопрос изменения лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоится в следующую среду, 26 июня, в Москве.
РФС рассмотрит возможность изменения лимита на легионеров в РПЛ на следующей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отмечается, что формат лимита на легионеров в РПЛ был включён в категорию стратегических вопросов, которые будут поставлены перед исполкомом РФС.

В настоящее время лимит на легионеров не позволяет коллективам РПЛ задействовать в официальных матчах более шести иностранных футболистов одновременно. В качестве альтернативы существующему формату предлагается ограничить количество иностранцев не на футбольном поле, а в заявке команды.

Ранее в РФС рассказали, когда будет принят новый лимит на легионеров в РПЛ.

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