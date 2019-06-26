Дюков: ограничения в заявке заставят клубы тщательнее выбирать игроков

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что считает новую схему лимита на легионеров шагом вперёд для Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков: ограничения в заявке заставят клубы тщательнее выбирать игроков
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Де-факто решение было принято несколько недель назад, оставалось его юридически утвердить. Обсуждали недолго, минут семь-восемь. Ограничения в заявке заставят клубы тщательнее подходить к выбору игроков. Это позволит отсечь некачественных футболистов от нашего чемпионата. Новая схема — это шаг вперёд, при этом не считаю, что она значительно и радикально изменит ситуацию. Если мы хотим более существенного скачка в развитии, необходимо больше времени и ресурсов, большая часть из которых должна быть направлена на развитие детского спорта. Со временем при удачном стечении обстоятельств вопрос по лимиту исчезнет сам по себе», — заявил Дюков.

Также президент РФС выразил надежду, что РПЛ не вернётся к старому формату лимита на легионеров. Согласно новым правилам, с 2020 года клубы элитного российского дивизиона смогут иметь не более восьми иностранцев в заявке.

Ранее сообщалось, что Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ.

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