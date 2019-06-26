Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.

«Моё субъективное мнение — РПЛ надо обязательно расширять. В прессе много обсуждается вопрос о плохом финансовом состоянии. Александр Дюков ответил бы вам, если бы спросили, что можно пригласить состоятельные клубы из Белоруссии, Армении, Казахстана», — заявил Гинер.

В настоящее время в РПЛ выступают только российские клубы. В элитных дивизионах России по хоккею и баскетболу также выступают и команды из-за рубежа.

Ранее Семак заявил, что не видит позитива в изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.