Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

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Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.
Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Моё субъективное мнение — РПЛ надо обязательно расширять. В прессе много обсуждается вопрос о плохом финансовом состоянии. Александр Дюков ответил бы вам, если бы спросили, что можно пригласить состоятельные клубы из Белоруссии, Армении, Казахстана», — заявил Гинер.

В настоящее время в РПЛ выступают только российские клубы. В элитных дивизионах России по хоккею и баскетболу также выступают и команды из-за рубежа.

Ранее Семак заявил, что не видит позитива в изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.

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