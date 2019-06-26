Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ
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- РИА Новости
«Моё субъективное мнение — РПЛ надо обязательно расширять. В прессе много обсуждается вопрос о плохом финансовом состоянии. Александр Дюков ответил бы вам, если бы спросили, что можно пригласить состоятельные клубы из Белоруссии, Армении, Казахстана», — заявил Гинер.
В настоящее время в РПЛ выступают только российские клубы. В элитных дивизионах России по хоккею и баскетболу также выступают и команды из-за рубежа.
Ранее Семак заявил, что не видит позитива в изменении формата лимита на легионеров в РПЛ.