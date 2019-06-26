Семак заявил, что не видит позитива в изменении формата лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что в новом формате лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) недостаточно мест для иностранцев.

«Моя позиция остаётся неизменной, я против лимита как такового. Он раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижая наш потенциал для игры в Европе. Моё мнение абсолютно не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит «10 + 15», когда была бы здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я не вижу», — цитирует Семака Sport24

Решением исполкома Российского футбольного союза было принято изменить формат лимита на легионеров в РПЛ на схему «8 + 17». Новые правила вступят в силу с начала сезона-2020/21.

Ранее Гаджиев прокомментировал внедрение лимита на легионеров «8 + 17» в российском футболе.