Продление контрактов с лидерами, пять новичков и стремление в еврокубки: как «Динамо» готовится к новому сезону

Перед новым сезоном московское «Динамо» активно начало трансферную кампанию. В июне команда уже успела пополниться пятью новичками. При этом были продлены соглашения со всеми лидерами коллектива, а также главным тренером Дмитрием Хохловым. Задача команды на ближайший сезон — попадание в еврокубки.

Смена владельца

Новый сезон болельщики «Динамо» встречают с новыми надеждами. В конце мая, наконец, открыл свои двери реконструированный стадион команды в Петровском парке, а затем было официально объявлено о выкупе почти 100% акций клуба ВТБ.

Банк уже был основным акционером бело-голубых с 2009-го по 2016-й, но затем за символическую сумму в один рубль уступил 74 % акций обществу «Динамо», хотя и остался титульным спонсором.

Однако уже в начале года стало известно, что ВТБ намерен вернуть себе контроль над клубом, и в феврале президиум общества одобрил эту сделку. Причём банк приобрёл 99,9961 % акций за всё тот же рубль.

Следом произошли изменения в руководстве клуба. В частности пост спортивного директора вновь занял Роман Орещук, который уже работал в команде в 2016-м.

Подписание украинца и переход экс-капитана «Спартака»

Неудивительно, что клуб с новым-старым владельцем тут же достаточно активно начал летнюю трансферную кампанию. Первым новичком «Динамо» стал талантливый 20-летний атакующий полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски, которым интересовались некоторые европейские гранды.

Чтобы заполучить молодого футболиста, бело-голубым, по информации СМИ, пришлось заплатить варшавянам € 5 млн. Этот трансфер стал рекордным в истории польского клуба. Сам же Себастьян, который полгода назад едва не перешёл в ЦСКА, не скрывал радости от переезда в РПЛ.

«Меня переполняют эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта в составе новой команды», — цитирует Шиманьского официальный сайт «Динамо».

Вслед за приобретением перспективного поляка динамовцы точечно усилились на внутреннем рынке, причём клуб в основном стремился укрепить линию обороны. Из «Ахмата» в «Динамо» перешёл универсальный защитник Заурбек Плиев, а из «Рубина» — молодой Иван Калинин. В прошлом сезоне он отметился шестью матчами на левом краю казанского коллектива, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Правый же фланг укрепил Сергей Паршивлюк, который не стал подписывать новый контракт с «Ростовом».

Наконец, в качестве свободного агента из донецкого «Шахтёра» в «Динамо» перебрался Иван Ордец. 26-летний центральный защитник в составе «горняков» дважды становился чемпионом Украины, а также провёл 12 матчей за национальную команду. При этом практически весь предыдущий сезон Ордец пропустил из-за тяжёлой травмы, но бело-голубых данный факт не смутил, и с Иваном был подписан долгосрочный контракт.

Продление контрактов с Шуниным и Хохловым

Удалось клубу договориться о продлении соглашений и практически со всеми лидерами. Исключениями стали 32-летний нападающий Евгений Луценко, который перешёл в «Арсенал», и защитники Себастьян Хольмен и Алексей Козлов.

Зато новые контракты были подписаны с Антоном Шуниным, Жоаозиньо, Григорием Морозовым, Тони Шуньичем и Романом Евгеньевым. Особенно знаковым для болельщиков стало продолжение сотрудничества с вратарём и капитаном, ведь Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за бело-голубых с самого начала карьеры. Теперь 32-летний голкипер останется в команде ещё как минимум на три года.

«Я рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе. Он для меня родной, я не раз говорил, что всю карьеру хочу провести здесь. У нас были победы, случались непростые ситуации, через которые мы прошли вместе. Сейчас начинается новый этап. У «Динамо» отличный стадион, и я надеюсь, он будет заполняться болельщиками. Верю, что всё лучшее у нас впереди», — цитирует Шунина Fcdin.com.

А главное, был продлён контракт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым и его помощниками. Таким образом, специалисту, работающему с бело-голубыми с октября 2017-го, новым руководством был вынесен вотум доверия.

Резюмируя, клубу удалось сохранить практически всех лидеров и параллельно укрепить состав как опытными футболистами, так и молодыми талантливыми исполнителями.

При этом главным трансфером, безусловно, стал переход атакующего полузащитника Шиманьски, который может решить извечную проблему бело-голубых с организацией атак.

При этом «Динамо» явно не помешает усиление, собственно, в линию атаки, ведь в настоящий момент Хохлов остался лишь с двумя нападающими, Кириллом Панченко и Евгением Марковым. В этой связи даже сообщалось об интересе бело-голубых к лучшему бомбардиру чемпионата Чехии Николаю Комличенко.

Цель — вернуться в еврокубки

Однако уже сейчас в клубе нацелены на возвращение в еврокубки. В частности, именно о такой цели на грядущий сезон говорил главный тренер.

«Уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперёд, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности — забираться и выше», — приводит слова Хохлова VTBRussia.

Схожую точку зрения озвучил Орещук.

«Деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные деньги, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу — форвард будет. Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили — попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов», — цитирует спортивного директора издание «Спорт день за днём».

Пока же клуб начал продажу абонементов на стадион «Динамо». Самый дешёвый, на места за ворота обойдётся в 4200 рублей. Самый дорогой — в 54 300.

А первый матч на арене в начале июля проведут действующий чемпион «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Команды оспорят между собой Суперкубок. При этом пару недель назад сообщалось о том, что перестеленный недавно газон пострадал во время концерта группы KISS, но в руководстве спортивного объекта заверили, что успеют устранить все недочёты.