«Сохранили Николу для российского футбола»: Гончаренко о трансфере Влашича, прогрессе Чалова и имидже ЦСКА

Желание хорватского полузащитника Николы Влашича продолжить выступление в РПЛ частично объясняется наследием чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в интервью RT заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он признался, что лично следил за заключением сделки с английским «Эвертоном», и рассказал о роли наставников в трансферной политике клубов. Кроме того, специалист объяснил тонкости работы с молодыми игроками.

— ЦСКА недавно вышел из отпуска. Как оцениваете состояние игроков?

— Оно хорошее, как с точки зрения психологии, так и с точки зрения «физики». Никто не успел растерять форму — слишком короткие каникулы. Думаю, такая же ситуация и в других командах, ведь в этом году чемпионат стартует довольно рано. Никаких секретных методик при подготовке не используем. Мы открыты для всех, в том числе и для прессы.

— Заключительным этапом подготовки к сезону для ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» станет Кубок Париматч Премьер, который состоится в Австрии. Турнир такого формата интересен команде, регулярно выступающей в Лиге чемпионов?

— Безусловно, градус нашего противостояния со «Спартаком» на этом турнире будет ниже, чем в официальных встречах чемпионата. Для нас это действительно больше возможность вкатиться в сезон и отработать пройденный за сборы материал. Мы готовим команду к соревновательному году, а не к отдельным соперникам или конкретному турниру. Хотя ждём в Австрии большое количество болельщиков, которые создадут необходимую атмосферу.

— И всё же формат турнира наверняка ощутимо влияет на подготовку команды. По сути, это последний смотр кадров перед стартом нового сезона…

— Тут правильнее говорить, как подобный турнир вписывается в график работы коллектива. Из соображений логистики мы отказались от участия в зимнем Кубке в Катаре, ведь в основном тренировались в Испании. Сейчас ситуация другая, и Австрия идеально вписывается в наши планы. Кроме того, сыграем с нашими ключевыми соперниками по чемпионату и освежим опыт и практику выступления на российской арене.

«У нас сложный чемпионат и высокий уровень соперников»

— ЦСКА выкупил права у «Эвертона» на Николу Влашича и подписал с ним пятилетний контракт. Вас можно поздравить с этим событием?

— Думаю, поздравлять надо не меня, а клуб и РПЛ в целом. Здорово, что нам удалось сохранить Влашича не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. Такие игроки, как Никола, «делают разницу», на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на Влашича важен с психологической точки зрения. Не надо думать, что он уйдёт по окончании аренды. Теперь он с нами всерьёз и надолго.

— Когда узнали, что Влашич остаётся?

— Не буду скрывать, был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Никола сам хотел остаться с нами. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты.

— Некоторых удивляет, что Никола сам активно изъявлял желание остаться в ЦСКА. Как вам удалось за сезон так привязать к РПЛ молодого игрока, который вполне мог построить карьеру в чемпионате Англии?

— Журналисты часто задают подобные вопросы, делая акцент на том, что где-то там лучше, чем у нас. Я расскажу другое — наши иностранные новички были шокированы тем, какое наследие чемпионата мира-2018 года осталось в распоряжении Премьер-лиги. Мы своими глазами видели их реакцию.

— Вы говорите о Влашиче?

— Это касается не только Николы. Хёрдур Магнуссон и Родриго Бекао, буквально открыв рот от удивления, смотрели на стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Банально прозвучит, но вся эта инфраструктура — дополнительная мотивация для футболистов. Играя в таких условиях, они хотят проявить себя во всей красе.

— То есть частично любовь к ЦСКА созрела благодаря отголоскам лета 2018 года?

— Я действительно вижу прямую связь. Но дело не только в этом. Да, инфраструктура играет важную роль, однако есть и другие факторы. Чтобы не говорили, но у нас сложный чемпионат и высокий уровень соперников. Следовательно, можно проявить себя и показать футбольному миру свои лучшие качества.

— В последнее время много говорится о роли главного тренера в формировании команды. Опытные специалисты настаивают, что именно наставник должен принимать ключевые решения. Функционеры и руководители говорят об обратном. Как вы считаете?

— Тренер не должен говорить, что ему нужен этот и только этот игрок. Мы же не живём в идеальном мире с неограниченными возможностями. У каждого футболиста своя стоимость, а у клуба ограниченный бюджет.

— Как построен этот процесс в ЦСКА?

— Мне показывают круг претендентов на запрашиваемые позиции. Взвесив все за и против, я выбираю того, в ком вижу потенциал и рентабельность. Что касается ситуаций, в которых я лично кого-то привожу или настаиваю на приобретении через каких-то агентов… Нет, у нас свой путь. Вся политика идёт из недр клуба, я лишь замыкаю эту логическую цепочку.

«Не подбрасываем информацию, чтобы нам не перемывали кости»

— ЦСКА на фоне «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» выглядит клубом с безупречной репутацией. Как вам удалось создать команду, о которой говорят только в позитивном ключе?

— В этом большая заслуга руководства. У нас общее видение футбола. Если какие-то конфликты возникают, мы гасим их внутри или просто оперативно решаем.

— Дело только в этом?

— Возможно, у нас просто нет течений, способных использовать прессу или иные ресурсы для решения своих задач. Работаем в унисон, не подбрасываем журналистам внутреннюю информацию, чтобы нам потом не перемывали кости.

— Выходит футбольный успех любит тишину?

— Не совсем так. Эта тишина создана не искусственно. На самом деле в данном вопросе всё проще, чем может показаться. Я уверен, что чем сложнее система руководства, тем хуже будет тренеру и всей команде.

— А как в этом плане обстоят дела в ЦСКА?

— У нас всё работает чётко по вертикали. Есть президент Евгений Гинер, за ним следует генеральный директор Роман Бабаев, после — главный тренер. Нет никаких советов директоров, бесчисленного количества функционеров, которые не всегда смотрят в одном направлении. Если можно так сказать, у нас облегчённая модель управления. И она работает, раз вы спрашиваете о положительной репутации клуба.

— Вам импонируют образ и имидж клуба?

— Сложно сказать. Как тренер скажу, что если снаружи царит спокойствие, внутри важно создать некое давление, чтобы команда всегда работала на максимуме. Подстегивать её, заводить. Как раз поэтому у нас не всё получилось в прошлом сезоне. В ЦСКА каждый прекрасно понимает, какие задачи стоят перед клубом, но в некоторые моменты стремление достигнуть их нужно запускать с удвоенной силой.

— Размышляя о причинах неудач прошлого сезона, вы отметили, что в какой-то момент команда психологически «захлебнулась». А как вы сами справляетесь с давлением?

— Полностью отключиться очень сложно, поскольку приходится решать большое количество задач, а следовательно, находиться в состоянии постоянного напряжения. Особенно это ощущается после игр. Кроме того, всегда есть трансферные задачи, темы, которые необходимо обсудить с руководством клуба или футболистами. Но в определённый момент надо уметь отвлекаться, избавляться от стресса.

— Ваша формула?

— Для этого есть масса способов. На помощь приходят прогулки, просмотр фильмов, музыка. Если этого не делать, то ситуация и эмоциональное состояние будут только усугубляться.

— В прошедшем сезоне случалось такое, что вы просыпались посреди ночи от пришедшей в голову неожиданной идеи или мысли?

— Такие вещи неизбежны, и они могут происходить в любое время суток. Ты постоянно думаешь, как усилить оборону или улучшить командную тактику, исходя из имеющегося в твоём распоряжении состава. Держу под рукой блокнот, чтобы вовремя законспектировать идею.

«Чалов не сидит сложа руки в ожидании предложений»

— Многие специалисты говорят, что работать с молодыми игроками сложно и отчасти рискованно из-за кардинальных изменений в ментальности футболистов. Они меняются, привыкают к победам и тяжело переживают неудачи. У вас есть план, как настроить вашу повзрослевшую команду на сезон?

— В прошлом сезоне мы неоднократно неправильно оценивали те или иные ситуации. Например, нужно было держать оборону, а мы шли в атаку, или стоило упрощать игру там, где команда действовала слишком сложно. Всё это вылилось в не самый удовлетворительный результат. Но мы получили опыт. Надеюсь, нам удастся перенести его в новый сезон. Кроме того, очень важно, что молодой состав разбавят более зрелые спортсмены.

— Кого вы имеете ввиду?

— Полностью выздоровеет Виктор Васин, который поможет укрепить оборонительную линию. В финальной стадии восстановления находится и Алан Дзагоев, недавно продливший контракт с ЦСКА. Тогда улучшится и общая картина, а также сразу станет заметен прогресс отдельных спортсменов.

— С учётом обновлённого состава результат ЦСКА в прошлом сезоне многие назвали сенсационным. Понимаете, что теперь от вас будут ждать гораздо большего?

— Напомню, что прошлый сезон мы начали, мягко говоря, не очень уверенно, но после пошёл подъём. В первую очередь, он был связан с молодостью футболистов. Класс и стабильность любой команды заключается в том, что ты должен выступать на уровне выше среднего на протяжении длительного времени. А молодёжь легко взлетает, а затем также стремительно падает. Мы всё это прошли, ощутили на себе, так что главная задача на данный момент — выровнять игру.

— Продолжая тему психологии молодёжи, сложно не заострить внимание на Фёдоре Чалове. Вы как-то сказали, что он склонен к излишнему самоанализу. Как российскому футболу не потерять талантливого форварда и помочь ему вырасти в настоящую звезду?

— Звёзды на небе, а мы все люди. Во-первых, нужно минимизировать количество лестных отзывов. Поток комплиментов делает человека мягкотелым. Задача тренерского штаба — поймать момент, когда молодой игрок начинает неадекватно воспринимать реальное положение дел. Юных ребят нужно сдерживать, следить за тем, чтобы их не «понесло».

— А как быть с тем, что эксперты, пресса и болельщики постоянно говорят, что Фёдору стоит уехать в Европу?

— Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определённого специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий вариант появится, мы его отпустим.

— Вы ему об этом говорите?

— Чалов — умный парень, он сам всё понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все готовится к новому сезону.

— А вы знаете о том, что после матчей сборной России с Кипром и Сан-Марино в соцсестях устроили флешмоб в поддержку Чалова? Пользователи буквально требовали, чтобы Станислав Черчесов выпустил его на поле.

— Не знал. Отчасти намеренно не слежу за социальными сетями. Главный тренер способен принимать непопулярные решения, лишь абстрагировавшись от мнения болельщиков. Иначе как решать, кто из 20 футболистов останется на скамейке?

— Недавно объектом обсуждения стал ещё один игрок ЦСКА. За короткий промежуток времени Родриго Бекао сначала подписался, а затем отменил подписку на аккаунт «Спартака» в Instagram.

— Когда мы перестанем шутить, смеяться и делать глупости, значит, мы постарели.

А вообще считаю активную жизнь в сети нормальным явлением. Атлеты подписываются на кого-то, затем отписываются, у них там свой мир. Мне на это не хватает времени. Но если игроку это интересно, то я не буду ему запрещать. Самое главное, чтобы не препятствовало тренировочному процессу и выступлению в команде.

«Моя главная задача — не навредить»

— Часто ли вы общаетесь с футболистами в неформальной обстановке?

— Каждый день за час до тренировки мы встречаемся и просто разговариваем. Кого-то надо взбодрить, кого-то поддержать. Но всё это происходит при личном общении, потому что о некоторых вещах необходимо говорить с глазу на глаз.

— А те, кто покинул команду, могут обратиться к вам за советом?

— Да, мы общаемся. Конечно, не столь часто, как с действующими игроками, но это происходит. Например, созваниваемся с Александром Головиным. Если мне удаётся посмотреть его матч, можем обменяться мнениями по поводу того или иного эпизода. В любом случае он нам не чужой, ведь он оставил яркий след в ЦСКА.

— В таком случае, что скажете о его решении остаться в «Монако»?

— А почему должно быть иначе? Не надо забывать, что его команда боролось за выживание, и в целом у неё получился непростой сезон. До этого монегаски претендовали на самые высокие места в турнирной таблице, успешно выступали в Лиге чемпионов. А потом всё поменялось. Однако это может произойти с любым коллективом. Поэтому нам остаётся надеяться, что в скором времени мы увидим прежний «Монако» и Головина на ведущих ролях.

— Судя по этому, можно сделать вывод, что вы чувствуете ответственность за молодых футболистов, к развитию которых приложили руку?

— Конечно. Знаете, мне в душу запала фраза знаменитого нападающего Марко ван Бастена: «В моей карьере было десять наставников: пятеро мне навредили, трое не мешали, двое развивали». Мне очень хочется, чтобы как можно больше моих подопечных именно прогрессировало. Разумеется, всегда есть тренировочный процесс, который кому-то подходит, кому-то — нет. И моя задача заключается в том, чтобы молодые игроки росли и впоследствии выступали на ведущих ролях в сборных и других командах. Такова моя миссия — не навредить и помочь найти себя в футболе.