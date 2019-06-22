Новый контракт Дзагоева, четвёртый новичок «Краснодара» и поиски «Зенита»: что происходит на трансферном рынке РПЛ

ЦСКА вслед за подписанием соглашения с Николой Влашичем продлил контракт с Аланом Дзагоевым. Новое соглашение с восстанавливающимся от травмы футболистом рассчитано до лета 2021-го. «Краснодар» пополнил ряды полузащитником «Фейеноорда» Тонни де Вильеной. А «Зенит», по информации СМИ, интересуется защитником «Ливерпуля». RT рассказывает о последних трансферных событиях РПЛ.

Замена Промесу и интерес к Мирзову

Подготовка к новому сезону РПЛ стартовала уже во всех клубах Премьер-лиги, а команды, которым всего через месяц предстоит выйти на поле, находятся в активном поиске усиления.

Накануне одной из главных трансферных новостей стало подписание «Спартаком» первого новичка — нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. С аргентинцем заключён долгосрочный контракт, условия которого не разглашаются, но, по информации СМИ, красно-белые заплатили за 22-летнего форварда €9 млн.

Впрочем, на этом клуб останавливаться не собирается. Как утверждают в прессе, «Спартак» в качестве замены Квинси Промесу намерен приобрести у немецкого «Лейпцига» левого полузащитника Арминду Бруму.

Подтвердил интерес российского коллектива и агент футболиста, который заявил, что клуб из столицы готов заплатить за его клиента €15 млн.

«Брума выставлен на трансфер. «Лейпциг» просит за него €15 млн. Московский «Спартак» и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму. Поэтому «Порту» с его предложением в размере €10 млн нужно повышать ставки. Арминду хотел бы вернуться в Португалию и играть за «Порту», но он открыт для других предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за «Лейпциг», — приводит слова представителя Брумы Record.

Сам португалец якобы может получить в «Спартаке» годовой оклад в размере €2 млн. Сообщается и об интересе красно-белых сразу к двум футболистам с российскими паспортами: защитнику «Урала» Михаилу Меркулову и полузащитнику «Ростова» Резиуану Мирзову.

Странный поступок Бекао и интерес ЦСКА к молодому хорвату

Между тем принципиальный соперник «народной команды» — ЦСКА — продолжает работу по сохранению лидеров. Вслед за подписанием соглашения с Николой Влашичем был продлён контракт с Аланом Дзагоевым, который зимой получил тяжёлую травму колена.

Новое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2021 года.

«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ЦСКА — мой дом, я провёл в команде много лет и завоевал немало трофеев. Сейчас самое главное — восстановиться, набрать форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым», — приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба.

А вот договориться об условиях контракта с Родриго Бекао пока не получается. По информации СМИ, большую зарплату, чем в ЦСКА, защитнику готовы предложить в ряде итальянских клубов, например, в «Удинезе» и «Наполи».

Если верить прессе, неаполитанцы всерьёз заинтересованы в 23-летнем бразильце из-за возможного ухода Влада Кирикеша и Рауля Альбиоля.

В пятницу же всех озадачил неожиданный ход Бекао в социальных сетях. Он подписался на официальную страницу «Спартака» в Instagram. Не успели болельщики всерьёз обсудить вариант с возможным уходом бразильца в стан злейшего врага, как тот отписался от красно-белых.

На случай же потери Родриго ЦСКА готов укрепить свои ряды талантливым 22-летним центральным защитником хорватского клуба «Славен Белупо» Звонимиром Шарлией. Полтора года назад в этом же клубе армейцы приобрели Кристияна Бистровича.

Усиление «Краснодара» и молчание «Зенита»

Продолжает активно усиливаться и «Краснодар», который из-за травм и окончания сроков контрактов лишился целого ряда лидеров. Вслед за Русланом Камболовым, Юнесом Намли и Кайо команду пополнил полузащитник «Фейеноорда» Тонни де Вильена.

Трансферная стоимость футболиста, по информации авторитетного портала Transfermarkt, составила €9 млн.

К 24 годам де Вильена успел не только стать одним из лидеров родной команды, но и выиграть с ней все возможные титулы. Тонни является чемпионом Нидерландов, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он провёл 15 матчей за национальную сборную.

В лице де Вильены южане приобрели качественного опорника, который способен выполнять огромный объём работы в центре поля и грамотными передачами начинать атаки команды.

При этом в СМИ появилась информация, что футболиста в последний момент пытался перехватить «Спартак».

Если большинство отечественных топ-клубов уже порадовали поклонников на трансферном рынке, то «Зенит» пока обходится без новичков. При этом СМИ регулярно приписывают клубу интерес к тому или иному футболисту.

Например, в последние дни сообщалось, что в Санкт-Петербург могут переехать инсайд «Ливерпуля» Альберто Морено и защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди.

О возможном трансфере последнего рассказал известный спортивный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, «Зенит» готов был заплатить за футболиста €20 млн, но «Атлетико Паранаэнсе» хотел получить €25 млн. Сам Лоди якобы согласовал условия личного контракта с действующим чемпионом России.

Самая же необычная информация появилась по поводу Леандро Паредеса, которого «Зенит» зимой продал в ПСЖ за €47 млн. Отмечается, что аргентинец не чувствует себя счастливым в парижском клубе, а в команде, в свою очередь, не заинтересованы в его услугах. В связи с этим Паредес рассчитывает вернуться в Россию, причём речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере. В какую команду может перейти Леандро, не уточняется.

Уход Самедова из «Крыльев Советов» и покупки «Урала»

Хватает событий и в более скромных командах РПЛ. Так, «Урал» выкупил у «Зенита» права на нападающего Андрея Панюкова. Прошедший сезон форвард на правах аренды провёл в Екатеринбурге и забил семь мячей во всех турнирах. При этом о деталях сделки ничего не известно.

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Также «шмели» приобрели у «Медзя» польского защитника Рафала Аугустыняка. В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл 22 матча в высшем дивизионе чемпионата страны, в которых забил два мяча.

«Для меня переход из польского чемпионата в РПЛ является шагом вперёд. Я счастлив, что оказался в «Урале»! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Пока ещё знаю о нём не так много, но мне известно, что это большой город», — цитирует защитника пресс-служба екатеринбургского клуба.

Продолжает усиливаться и «Рубин», который летом остался без целого ряда лидеров. Фактически исполняющему обязанности главного тренера казанцев Роману Шаронову приходится строить новую команду. И одним из её винтиков станет опытнейший левый защитник Виталий Денисов. Контракт с 32-летним футболистом подписан на один год.

«Это новый шаг, новый вызов. Надеюсь, адаптация в команде пройдёт быстро. Постараюсь найти общий язык с командой и тренерами. Как можно быстрее надеюсь приступить к делу», — приводит слова Денисова пресс-служба «Рубина».

А вот «Крылья Советов», помимо Денисова, остались ещё и без Александра Самедова. Он покинул Самару по обоюдному согласию.