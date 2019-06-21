СМИ: Футболист «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», 26-летний испанец является одним из вариантов усиления «Зенита» в летнее межсезонье.
Отмечается, что его контракт с «Ливерпулем» истекает 30 июня и он станет свободным агентом. По информации издания, переговоры с Морено ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта.
Морено играет за «Ливерпуль» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл всего пять матчей за мерсисайдцев, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Паредес может вернуться в «Зенит» из ПСЖ.