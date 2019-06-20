СМИ сообщили, что полузащитник ПСЖ Паредес может вернуться в «Зенит»

Аргентинский полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может вернуться в российский «Зенит».

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Отмечается, что в ПСЖ остались недовольны выступлениями Паредеса, перешедшего во французский клуб из «Зенита» в январе 2019 года за €40 млн, во второй половине минувшего сезона, и готовы рассмотреть возможность его продажи.

В составе «Пари Сен-Жермен» Паредес отыграл в общей сложности 22 матча, но забитыми мячами не отметился. Вместе с тем он помог парижскому коллективу завоевать комплект золотых медалей французского чемпионата.

Ранее нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о праздновании победы команды в чемпионате Российской премьер-лиги в самолёте.