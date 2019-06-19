Азмун — о праздновании чемпионства «Зенита» в самолёте: это было сумасшествие

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун заявил, что празднование чемпионского титула в самолёте ему запомнилось больше других чествований команды.

«Празднование в самолёте было круче всего, мы могли разбиться. Это было сумасшествие. У нас есть три сумасшедших игрока. Первый — это я. Ригони — надо было его видеть, как он орал и прыгал, — и Крис Нобоа. Знаю, что за тот перелёт он потерял 3 кг, прыгая в самолёте и бегая по нему. 3 кг за один полёт после травмы — это очень хороший показатель», — сказал Азмун в интервью «Матч ТВ».

Также иранский нападающий назвал Артёма Дзюбу и Кристиана Нобоа своими самыми близкими друзьями в команде.

Ранее сообщалось, что Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу.