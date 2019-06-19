Азмун — о праздновании чемпионства «Зенита» в самолёте: это было сумасшествие
- РИА Новости
«Празднование в самолёте было круче всего, мы могли разбиться. Это было сумасшествие. У нас есть три сумасшедших игрока. Первый — это я. Ригони — надо было его видеть, как он орал и прыгал, — и Крис Нобоа. Знаю, что за тот перелёт он потерял 3 кг, прыгая в самолёте и бегая по нему. 3 кг за один полёт после травмы — это очень хороший показатель», — сказал Азмун в интервью «Матч ТВ».
Также иранский нападающий назвал Артёма Дзюбу и Кристиана Нобоа своими самыми близкими друзьями в команде.
Ранее сообщалось, что Дзюба провёл тренировку по ММА и боксу.