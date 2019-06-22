«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

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Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в контрольном матче перед сбором в Австрии.
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
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Встреча, прошедшая на тренировочной базе стадиона красно-белых «Открытие Арена», завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Спартаку» принесли голы Солтмурада Бакаева, Александра Ломовицкого, Максима Глушенкова, Зе Луиша, реализовавшего пенальти, и Луиса Адриано, оформившего дубль.

«Сочи», который дебютирует в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, ответил голом Анатолия Катрича с 11-метровой отметки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче.

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