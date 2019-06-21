«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Победу «Зениту» принесли голы Эмилиано Ригони и Александра Ерохина, а Олег Шатов и Антон Заболотный стали авторами дублей.
«Ваккер», завершивший прошлый сезон на предпоследнем месте в австрийской Бундеслиге, ответил голом Александера Грюндлера.
Следующим соперником «Зенита» станет болгарский «Левски». Матч состоится 25 июня.
Ранее Юрий Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.