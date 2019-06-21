Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России

Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.

«Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть, — это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю», — приводит слова Лодыгина ТАСС.

Он отметил, что ему уже поступало несколько предложений от европейских клубов, но они ему не подошли.

«Это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть», — добавил 29-летний голкипер.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. Летом 2019 года его контракт с петербургским клубом истёк. В январе он перешёл в греческий «Олимпиакос» на правах аренды, принял участие в трёх матчах, пропустив два мяча, и одну из встреч отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Леандро Паредес может вернуться в «Зенит» из ПСЖ.