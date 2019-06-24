«Имеет право на улучшение условий»: что известно о возможном переходе Гилерме из «Локомотива» в «Спартак»

Вратарь сборной России и столичного «Локомотива» Маринато Гилерме может расторгнуть контракт с железнодорожниками. По сообщениям СМИ, голкипер рассчитывает на солидную прибавку к зарплате, но клуб не готов пойти на условия игрока. Кроме того, ходят слухи, что в «Спартаке» могут согласиться на требования Гилерме. Эксперты считают, что вратарю не стоит менять клубную прописку, однако называют обоснованным его желание улучшить условия контракта.

Одним из ключевых трансферов межсезонья может стать уход голкипера Маринато Гилерме из «Локомотива». По информации ряда СМИ, вратарь, выступающий за железнодорожников с 2007-го, сообщил руководству о желании покинуть команду. При этом в услугах Гилерме заинтересован другой столичный клуб — «Спартак».

Контракт с «Локомотивом»

Действующий контракт Гилерме с железнодорожным клубом истекает в конце календарного года — 31 декабря, однако вратарь задумался о продлении договора уже сейчас. По информации СМИ, натурализованный бразилец выдвинул совету директоров «Локо» ряд требований.

Как сообщает ряд источников, голкипер запросил у «Локомотива» трёхлетний контракт и оклад в €2,5 млн в год. Также футболист рассчитывает получить бонус за подписание нового договора. Его размер оценивается в €3 млн. Если клуб пойдёт на условия Гилерме, Маринато станет самым высокооплачиваемым голкипером России. Однако железнодорожники пока не идут на уступки, предлагая игроку зарплату в €1,5 млн за сезон.

Предложение «Спартака»

Единственным клубом, всерьёз претендующим на вратаря «Локо» и сборной России, эксперты считают «Спартак». По сообщениям СМИ, в этом заинтересованы новый генеральный директор клуба Томас Цорн и наставник красно-белых Олег Кононов.

При этом спартаковский тренерский штаб, несмотря на наличие в составе трёх вратарей (Александр Максименко, Артём Ребров и Александр Селихов), рассматривает Гилерме в роли основного голкипера команды. В связи с этим менеджмент красно-белых готов принять условия футболиста.

Креатура Юрия Сёмина

За продление контракта с Гилерме выступает главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Стоит отметить, что специалист однажды уже сохранил вратаря для команды. В 2009 году президент «Локомотива» Николай Наумов намеревался продать игрока, однако Сёмин настоял на продолжении сотрудничества.

«Посмотрел на Гилерме на сборах. Мне показалось, что он суперталантливый вратарь, ему надо дать шанс. Думаю, он станет голкипером экстра-класса и со временем — первым номером», — объяснял своё решение Сёмин.

Позиция тренера с годами не изменилась — специалист настаивает, что вратаря необходимо сохранить. Однако Сёмин отмечает, что и самому игроку стоит задуматься о поиске компромиссного решения.

«Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гилерме», — цитирует Сёмина Sportbox.

«Имеет полное право рассчитывать на улучшение условий»

По мнению экспертов, требования Гилерме к «Локомотиву» обоснованны и объяснимы. Так, экс-президент красно-зелёных Илья Геркус в разговоре с RT выразил мнение, что новый контракт станет для вратаря последним в карьере, поэтому игроку не стоит отказываться от выгодных условий.

«Лично я не знаю, какие у него резоны и что пообещали ему в «Спартаке» — и пообещали ли вообще, — но очевидно, что этот контракт станет для него последним в карьере. Гилерме 33 года, через три сезона он с огромной долей вероятности повесит бутсы на гвоздь. Так что, если такое предложение есть и оно действительно лучше, чем у «Локо», наверное, есть смысл его рассмотреть. Будучи первым номером сборной, он может позволить себе выбирать, что лучше», — заявил функционер.

Геркус также отметил, что и «Локомотиву» стоит внимательнее отнестись к решению вратарского вопроса.

«Многое зависит от опций и бюджета, выделенного на межсезонье. Если за те деньги, которые сейчас получает Гилерме, можно купить ему равноценную замену, нужно рассмотреть этот вариант. Если всё безальтернативно, стоит предпринять попытки оставить всё как есть. Но, как ни крути, действовать нужно с экономической точки зрения, при этом учитывая и игровые задачи команды. Это футбол, игроков продают и покупают. В этом нет ничего плохого», — резюмировал специалист.

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с RT выразил мнение, что Гилерме стоит остаться в «Локомотиве»

«У Гилерме всё хорошо в «Локо». Он авторитетен, стабилен. На мой взгляд, менять команду Маринато на данном этапе нет никакого смысла. На сегодняшний день он лучший вратарь России, переходить в «Спартак», где и так хватает игроков на эту позицию, — решение странное. Гарантий, что он будет там первым номером, нет. Кононов знает его не так хорошо, как Сёмин, сложно предугадать, какое решение он примет в итоге», — заявил специалист.

При этом Нигматуллин поддержал позицию Гилерме относительно повышения зарплаты и бонусных выплат.

«Нужно пользоваться таким моментом. Вот в этом я не вижу ничего плохого. Карьера на взлёте, почему бы не попробовать улучшить условия своей работы? У нас в лиге многим легионерам платят завышенные зарплаты, которые, если честно, не всегда обоснованны. Гилерме же не просто классный вратарь, он теперь и первый номер сборной России. Так что имеет полное право рассчитывать на улучшение своего договора», — отметил эксперт.