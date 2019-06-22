Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки

Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову успешно удалили фиксирующую пластину из левой руки.

«Операция по удалению пластины была плановой. Наличие фиксирующей пластины позволило правильно срастись перелому и позволило вратарю приступить к тренировкам уже в мае без ограничений. К окончанию австрийского сбора Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме и сможет подойти в оптимальной форме к началу сезона», — заявил руководитель медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов официальному сайту клуба.

Селихов получил оскольчатый винтообразный перелом фаланги пальца левой руки 6 апреля в поединке 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА и впоследствии был прооперирован.

Ранее сообщалось, что 22-летний аргентинский форвард Понсе перешёл в «Спартак».