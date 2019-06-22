Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки

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Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову успешно удалили фиксирующую пластину из левой руки.
Вратарю «Спартака» Селихову удалили пластину из левой руки
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Операция по удалению пластины была плановой. Наличие фиксирующей пластины позволило правильно срастись перелому и позволило вратарю приступить к тренировкам уже в мае без ограничений. К окончанию австрийского сбора Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме и сможет подойти в оптимальной форме к началу сезона», — заявил руководитель медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов официальному сайту клуба.

Селихов получил оскольчатый винтообразный перелом фаланги пальца левой руки 6 апреля в поединке 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА и впоследствии был прооперирован.

Ранее сообщалось, что 22-летний аргентинский форвард Понсе перешёл в «Спартак».

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