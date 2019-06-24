Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, соглашения были также продлены со штабом Хохлова, в который входят ассистент наставника Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников. При этом у специалиста по физподготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.

Хохлов возглавляет «Динамо» с 2017 года. В минувшем сезоне москвичи заняли 12-е место в Российской премьер-лиге.

Ранее «Динамо» объявило об уходе экс-футболиста сборной России Козлова.