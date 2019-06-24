«Динамо» объявило об уходе экс-футболиста сборной России Козлова

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Защитник Алексей Козлов покинул московский футбольный клуб «Динамо» в связи с истечением контракта.
«Динамо» объявило об уходе экс-футболиста сборной России Козлова
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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

32-летний игрок выступал за бело-голубых с 2014 года. За это время он сыграл за команду 115 матчей и забил семь мячей. В минувшем сезоне на счету Козлова 24 матча в составе «Динамо», один гол и два результативных паса.

С 2013 по 2015 год Козлов являлся игроком сборной России, за которую провёл 14 встреч.

Ранее сообщалось, что Сергей Паршивлюк официально стал футболистом «Динамо».

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