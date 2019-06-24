Паршивлюк официально стал футболистом «Динамо»

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Защитник Сергей Паршивлюк перешёл из «Ростова» в московское «Динамо».
Паршивлюк официально стал футболистом «Динамо»
  • ©fcdynamo.ru

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, контракт с игроком подписан на два года с возможностью автоматического продления на ещё один сезон. 

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», за основной состав которого он выступал с 2007 по 2016 год. 

С 2017 года он играл за «Ростов». В минувшем сезоне он провёл 26 матчей за коллектив из Ростова-на-Дону, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется форвардом Николаем Комличенко. 

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