Защитник из Улан-Удэ в «Барселоне» и вратарь из Грозного в «Вердере»: как российские футболисты завоёвывают Европу

Полузащитник юношеской сборной России по футболу Эдгар Севикян подписал контракт с клубом испанской Примеры «Леванте». Родившийся в Улан-Удэ защитник Роман Тугаринов вернулся в «Барселону» после аренды в «Корнелье». А воспитанник грозненского «Рамзана» Тимур Пажигов перебрался в молодёжную команду немецкого «Вердера». RT рассказывает, как отечественные легионеры развивают карьеру в Европе.

Молодые россияне в топ-клубах Старого Света

Пока отечественные любители футбола обсуждают будущее Дениса Черышева и Александра Головина, в Европе происходит немало других любопытных трансферов с участием российских игроков. Всё больше молодых футболистов решаются на переезд в Европу, чтобы там построить свою карьеру.

Очередным подтверждением тенденции стал трансфер полузащитника юношеской сборной страны Эдгара Севикяна в «Леванте» — команду, обеспечившую себе сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Воспитанник «Локомотива» перебрался в Испанию ещё в 2017-м и выступал за молодёжный состав, но в начале июня подписал с клубом первый профессиональный контракт.

Теперь остаётся дождаться дебюта подающего надежды хавбека в Примере и Кубке Испании. Впрочем, в ближайшее время Эдгару, скорее всего, предстоит набираться опыта в молодёжке и довольствоваться тренировками с основой.

Продолжает прогрессировать и уроженец Улан-Удэ Роман Тугаринов, права на которого принадлежат «Барселоне». В составе сине-гранатовых он стал победителем Юношеской лиги УЕФА, а прошлый сезон провёл в «Корнелье». Команда до последнего сражалась за попадание в Сегунду — второй по силе испанский дивизион, но в плей-офф турнира за повышение в классе уступила «Понферрадине».

19-летний Тугаринов провёл 20 матчей за сезон, но забитыми мячами не отметился. Чаще всего тренерский штаб доверял россиянину место на правом фланге обороны, а иногда Роман вынужден был смотреть матчи со скамейки запасных.

Летом Тугаринову и его представителям необходимо решить непростую дилемму — потратить ещё один год и попробовать убедить тренеров каталонцев, что он достоин остаться в команде, или отправиться в очередную аренду ради получения солидной игровой практики.

Немало талантливых молодых россиян, которые могут вырасти в футболистов высокого уровня, выступает и в Германии. Так, 16-летний вратарь Тимур Пажигов начинал заниматься футболом в академии «Рамзан» в Грозном, но затем переехал в ФРГ.

Прошлый сезон он провёл в «Боргфельде» и выступал в Бундеслиге для футболистов не старше 17 лет. Несмотря на 50 пропущенных в 16 матчах мячей, на вратаря обратил внимание «Вердер». Пажигов подписал с молодёжной командой бременцев полноценный контракт.

По пути Нойштедтера и Рауша

Отдельную категорию российских легионеров в Европе составляют игроки, родившиеся в России, но в детстве переехавшие Европу. В эту категорию входят, например, Роман Нойштедтер и Константин Рауш, которые в итоге стали выступать за национальную команду.

Подобный путь в теории может пройти 22-летний защитник Эдуард Лёвен, который минувший сезон провёл в Бундеслиге в составе «Нюрнберга». Спортсмен родился в Идар-Оберштайне, но его родители переехали в Германию из России в середине 1990-х. По словам агента футболиста, у его клиента есть как немецкий, так и российский паспорт.

В настоящий момент Эдуард в составе молодёжной сборной Германии выступает на чемпионате Европы. Разумеется, сам он не оставляет надежд попасть и в первую национальную команду. Однако Лёвен вполне может помочь и стране, где выросли его родители. Особенно учитывая традиционную нехватку опытных игроков обороны у россиян.

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Пока же карьера игрока активно развивается. Несмотря на то что «Нюрнберг» по итогам сезона вылетел из Бундеслиги, права на универсального футболиста за €7 млн (по версии авторитетного портала Transfermarkt) выкупила берлинская «Герта».

В следующем сезоне защитник с российским гражданством должен проявить себя и в итальянской Серии B. Стефано Сконамилло родился в Санкт-Петербурге и в детстве уехал на родину. Однако игрок не забывает о России, у него даже есть татуировка с фразой «Я люблю тебя» на русском языке.

Карьеру центрбек начинал в «Асколи», но в 2018-м перебрался в «Парму». Впрочем, Стефано практически сразу отправили в аренду в клуб Серии С «Трапани».

И 24-летний защитник помог коллективу заработать повышение в классе. С высокой долей вероятности Сконамилло и ближайший сезон проведёт в «Трапани», чтобы продолжать прогрессировать.

Кто знает — возможно, когда-нибудь уроженец Санкт-Петербурга, не забывающий о своих корнях, выйдет на поле в футболке сборной России.

Возвращение Митрюшкина и новый вызов для Лодыгина

Легионеров-вратарей из России в Европе сразу несколько. Очень ярко начинал карьеру в Швейцарии чемпион Европы среди юношей Антон Митрюшкин. Воспитанник «Спартака» считался самым талантливым голкипером страны своего поколения и даже сыграл несколько матчей за основу красно-белых при Валерии Карпине.

Однако в 19 лет Митрюшкин не побоялся уехать в швейцарский «Сьон», где быстро стал не только основным вратарём, но и капитаном команды.

К сожалению, дальнейший прогресс Антона прервала тяжёлая травма колена и неудачная операция. Из-за проблем со здоровьем футболист пропустил около полутора лет.

Но весной чёрная полоса в его карьере наконец закончилась. Россиянин продлил истекающий контракт с клубом до 2022-го и, главное, вернулся на поле. Вратарь провёл пару матчей за фарм-клуб в третьем швейцарском дивизионе.

Остаётся надеяться, что в новом сезоне Митрюшкин вновь станет первым номером команды.

Вероятно, в самое ближайшее время в Европе начнёт выступать ещё один вратарь-россиянин. «Зенит» не будет предлагать новый контракт Юрию Лодыгину, а сам футболист не намерен оставаться в России.

«Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть, — это «Зенит», но сейчас возвращение в страну даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще выходить на поле», — приводит слова Лодыгина ТАСС.

Вторую половину прошедшего сезона спортсмен с греческими корнями провёл в «Олимпиакосе», но игровой практики практически не имел.

Пятый россиянин в Чехии и новая аренда Жамалетдинова в Польше

Продолжает расширяться «российский легион» в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне в Het-лиге выступали четыре отечественных футболиста, а в новом компанию им составит Евгений Назаров. Защитник, как и представляющие «Младу Болеслав» Николай Комличенко и Алексей Татаев, является воспитанником «Краснодара».

В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах ФНЛ, в которых отметился одним забитым мячом, а новый проведёт в составе «Теплице». 22-летний россиянин даже успел открыть счёт голам в составе нового коллектива в контрольной встрече с «Пршибрамом».

Что касается лучшего бомбардира чемпионата Чехии Комличенко, то он на днях впервые стал отцом. СМИ сообщают об интересе к Николаю со стороны сразу нескольких отечественных топ-клубов, но сам он не скрывает, что хочет остаться в Европе.

Продолжит карьеру в Европе и другой молодой российский нападающий Тимур Жамалетдинов. Зимой он на правах аренды перебрался из ЦСКА в польский «Лех» и в семи матчах местного первенства забил один мяч.

22-летний форвард не скрывал желания остаться в Польше, и в июне арендное соглашение с ним было продлено на год.

«Надеюсь, он проявит себя должным образом. А после или вернётся в Россию, или продолжит карьеру в Польше, потому что у «Леха» будет первоочередное право выкупа. Через год Тимур может превратиться в настоящего таргетмена. Я на это очень рассчитываю и желаю Жамалетдинову всяческих успехов», — прокомментировал сделку агент футболиста Александр Маньяков.