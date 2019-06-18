Футболист сборной России Комличенко стал отцом

Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.

Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара», воспитанником которого он является, поздравив 23-летнего игрока с радостным событием.

В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 встречах, что является рекордом турнира. Его гол также помог «Младе Болеслав» пробиться в Лигу Европы.

Летом 2019 года он был впервые вызван в сборную России, но так и не дебютировал в составе команды.

Ранее жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом.