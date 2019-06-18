Футболист сборной России Комличенко стал отцом

Короткая ссылка
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и сборной России по футболу Николай Комличенко стал отцом.
Футболист сборной России Комличенко стал отцом
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара», воспитанником которого он является, поздравив 23-летнего игрока с радостным событием.

В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 встречах, что является рекордом турнира. Его гол также помог «Младе Болеслав» пробиться в Лигу Европы.

Летом 2019 года он был впервые вызван в сборную России, но так и не дебютировал в составе команды.

Ранее жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить