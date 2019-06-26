«Футбол — это история не от свистка до свистка»: Гордеев о росте интереса к РПЛ и предсезонном турнире в Австрии

Зрительский интерес к трансляциям матчей чемпионата России выше, чем к встречам ведущих лиг Европы. Об этом в интервью RT заявил креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев. Он рассказал, как зрители привыкают к платной подписке и почему покупать право на просмотр одной игры невыгодно. Гордеев также поделился ожиданиями от предсезонного турнира в Австрии с участием «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».

— Прошёл практически год с того момента, как РПЛ и «Матч Премьер» заключили новый четырёхлетний контракт на эксклюзивное право транслировать игры российского чемпионата. За это время многое изменилось. Лига получила новое название, логотип и во многом работала, учитывая интересы правообладателя. Довольны результатами?

— Несмотря на то, что было сделано достаточно, знаю, куда расти дальше. Подводя итоги сезона выделю главное — очень приятен тот факт, что вся работа прошла на встречных курсах и при полном взаимопонимании. Никто не тянет одеяло на себя. Все понимают, что это общее дело и скажу больше, общие деньги, которые лига, основной вещатель и клубы РПЛ зарабатывают совместными силами.

— Но ведь далеко не все привыкли к тому, что права на показ футбола у одного холдинга и что за всё это нужно платить...

— Такие настроение были, да. Но с самого начала прошлого сезона мы обсуждали с лигой и клубами все тонкости и нюансы. Нужно было донести до наших партнёров, что все нововведения пойдут на пользу общему делу.

Не скрою, мысли о том, что вещатель ходит и что-то зарабатывает за счёт прав клубов у некоторых были. Это не так! Доход общий. Сейчас не те времена когда, к примеру, можно пополнять свою казну только за счёт рекламы. Для прибыли необходимо грамотно работать сразу в нескольких направлениях: это и платная подписка, и спонсорство — как в эфире, так и вне его, и маркетинг.

— Премьер-лига и её позиционирование в глазах зрителя изменились?

— По моим наблюдениям, перенастройка ментальности уже началась. Если вначале сезона на совещаниях с клубами РПЛ мне приходилось в какой-то мере отбиваться от огромного количества вопросов, то к концу футбольного года пришло осознание, что мы заработали как единый механизм. Смотрим в одну сторону и понимаем, куда двигаться дальше. Платная модель, из-за которой было большое количество дискуссий, уже принята как незыблемая.

— Клубы приняли платный футбол, но как быть с болельщиками? Недовольных по-прежнему много. Чаще всего звучат жалобы, что найти ссылку на нужную трансляцию не так уж и просто. Иногда доступ до трансляции люди получают уже в тот момент, когда прозвучал стартовый свисток...

— Да, я в курсе таких нюансов. Кстати, в поисках ссылок люди очень часто находят пиратские. Боремся с этим. Думаю проблема с быстрым доступом к продукту связана с тем, что люди не сразу находят вход в нужную им трансляцию.

Сейчас мы активно работаем над единым кабинетом — точкой входа, чтобы у пользователя была одна подписка в мобильном приложении «Матч! Клуб», на сайтах mаtchpremier.ru и matchtv.ru. Полным ходом идут работы по внедрению этой системы. Очевидно, что в современных реалиях высоких технологий именно диджитал — приоритетная точка роста, о чём я уже не раз говорил. Всё должно быть удобно, комфортно и доступно.

В целом показатели растут. Значительный скачок был зафиксирован во второй половине сезона-2018/19. К примеру, ощутимо выросли продажи разовых трансляций. Это хорошо, но в то же время и плохо.

— Почему?

— Покупать трансляцию одной игры зрителям просто невыгодно. Лучше оформить подписку на месяц, но, видимо, наши болельщики осторожничают, не рискуют оплачивать футбол наперёд. Так что сейчас передо мной стоит задача — донести до нашего потребителя, что в сервисе можно не сомневаться. Сделать так, чтобы люди экономили свои средства, оформляли подписку и больше, как говорят в народе, не парились. Для меня действительно важно, чтоб наш сервис был приятен и удобен для зрителя.

— Но всё же платные подписки, так или иначе, создают болельщикам дискомфорт. Многие привыкли по старинке включить телевизор и бесплатно наслаждаться игрой своей команды. Думаете, рано или поздно негатив сойдёт на нет? И планируется ли изменение тарифов в ближайшее время?

— Хейтить будут всегда, но рано или поздно мы перенастроимся. Что касается повышения цен на подписку «Матч Премьер» и покупку разовых трансляций, то оно произойдёт с 12 июля, цена вырастет до 299 рублей и 149 рублей соответственно и коснётся как кабельных и спутниковых операторов, так и диджитала. До этого времени у всех без исключения будет возможность оформить подписку по старой цене на весь календарный год. Отмечу, что это не спонтанное решение, а шаг по выполнению нами как вещателем обязательств по контракту с РПЛ. Как иначе зарабатывать нашей лиге и развивать футбол?

У нас все любят сравнивать Премьер-лигу с английской АПЛ и испанской Ла Лигой. Но ведь там всё в разы дороже! Давайте сравним. В среднем в Англии и Испании нужно заплатить €30 за подписку на национальный чемпионат. То есть за Лигу чемпионов придётся доплатить примерно столько же. За дополнительную плату станут доступны чемпионаты других стран. Выходит €70—90. У нас цифры другие: менее чем за 300 рублей в месяц можно следить за всем российским футболом, включая матчи наших клубов в ЛЧ и ЛЕ, а также игры сборной, и быть в курсе топовых европейских чемпионатов.

«Весь прошлый сезон переживал за «Анжи»

— Вы говорили про АПЛ и Ла Лигу. Ваш совместный с РПЛ продукт заточен на такую же модель?

— Объясню своё личное видение ситуации. Я не являюсь активным сторонником поддержки другого футбола. Я за наш! За российскую модель. Правда, очень патриотично отношусь к нему. Знаете, мне не нравится, что многие уверены в том, что мы все существуем за счёт популярности пяти наших ведущих клубов. Это не так! Лично я как зритель люблю эмоции, настоящие истории. Признаюсь честно, весь сезон сопереживал «Анжи». Это же такая драматургия! Никогда не забуду, как вратарь махачкалинцев говорил, что счастлив бесплатно играть с такими клубами как «Спартак» и «Зенит». Это захватывает. Для большинства зрителей такие истории очень важны и именно они сохраняют интерес к игре как таковой.

— Всё, о чём вы говорите, касается новой аудитории. А что со старой, которая была на канале и до всех вышеназванных изменений?

— Здесь очень приятные цифры. Количество отказа от подписок значительно сократилось. Более того, люди не уходят с канала даже в период межсезонья. Мы очень довольны такими показателями, ведь активно работали над контентом, который будет интересен болельщикам и любителям футбола в период, когда количество непосредственных трансляций равно нулю. В принципе это и было нашей главной задумкой — сделать качественное футбольное телевидение. Российский футбол это не просто игра от свистка до свистка, а гораздо больше.

«Очень хотел показать игру сборной России с «Чертаново»

— Зимой вы впервые провели Кубок «Матч Премьер» в Катаре. Для отечественной лиги формат межсезонных турниров — вещь новая и пока непривычная. Эксперимент удался?

— Думаю, у нас во многом получилось реализовать то, что мы задумали. Без подобного турнира зимние товарищеские матчи были не так интересны. А вот в таком обрамлении они засияли новыми красками и выдали нам отличные показатели по просмотрам. Расцениваю этот проект как очень успешный. Зрители получили настоящее удовольствие! Вот именно к такому мы и стараемся стремиться: качественная организация, полноценные трансляции с медийным освещением. Открою секрет, я очень хотел показать в эфире недавнюю товарищескую игру сборной России с «Чертаново». По драматургии такие встречи очень круты! Именно эти события нужно вытаскивать наружу.

— Думаете, у стартующего летнего Кубка Париматч Премьер рейтинги будут столь же высокие?

— Итоги будем подводить уже после, но ожидания только положительные. Кстати, отмечу, что и клубам интересны такие форматы. Дело далеко не в том, что мы берём на себя часть их расходов по организации и проведению сборов, дело в том, что они готовятся к сезону в режиме живых соревнований. Если честно, в Катаре я очень переживал за спортивную составляющую. Но всё получилось! Теперь посмотрим, что из задуманного осуществим в Австрии.

— Но почему именно Австрия? Вам не кажется, что подобный турнир было бы целесообразней провести на территории России…

— Мы очень хотели и не оставляем надежд, что рано или поздно сделаем его на родине. Это правильно и важно для болельщиков. Но на данный момент вся сложность заключается в вопросах логистики. Нужно было сделать так, чтобы все участники находились в равных условиях. Это и размещение, и тренировочные поля.

«Мне стыдно за историю с «Амкаром»

— Давайте перейдём к новому сезону РПЛ. Это правда, что составляя календарь, лига во многом опиралась на ваши пожелания?

— Новый календарь — это очень интересная тема. Нам дороги интересы и телезрителей и болельщиков на стадионах. Поэтому мы активно приветствовали решение лиги применить научный подход к составлению календаря. Да, мы действительно отправляли свои пожелания, как и все клубы Премьер-лиги.

— Интересное решение — не ставить в одном туре два матча с участием большой пятёрки РПЛ...

— Это не только наше пожелание, но и идея самой лиги. Это сделано для того, чтобы равномерно распределить по всем турам чемпионата зрелищные встречи. Но я больше переживал за параллельные игры и за экстренные переносы, с которыми мы столкнулись в прошлом сезоне.

— Какие ещё были пожелания к новому календарю РПЛ?

— Акцентировали внимание на временных слотах. Понятно же, что в 11 утра собрать полный стадион будет сложно. Центральные матчи тура запланировали на вечер, чаще это 19:00. Кроме того, была просьба не разносить игры на будние дни. Максимум по одной в понедельник и пятницу.

— Кстати, а какие трансляции были самыми рейтинговыми в прошлом сезоне?

— По долям в эфире «Зенит» — «Спартак» и «Зенит» — ЦСКА.

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— Поразмышляем о будущем сезоне. Как относитесь к инициативе президента «Урала» Григория Иванова изменить требования по лицензированию стадионов? Он предлагает снизить планку вместимости арен. Вам не кажется, что с точки зрения телевидения это верный шаг? Ведь полные трибуны воспринимаются в трансляции приятнее, чем полупустые, как, например, в Казани.

— Мне кажется, эту проблему нужно решать иначе. Уверен, что жителю любого города можно привить любовь к его родному клубу. Можно и нужно собирать людей на полных стадионах. У нас огромная страна, просто в ней не умеют просто нам надо начинать правильно продавать футбол. Почему умер «Амкар»? Мне стыдно за эту историю, ведь это клуб, из моего родного города.

— И как решать этот вопрос?

— Только путём коммуникации, маркетинга и открытого диалога. Если создать в регионах благоприятный фон, заинтересовать людей игрой, то они обязательно придут на стадионы! Будут поддерживать и защищать свой клуб. Это общая работа. Клубов, регионов и нас как вещателя. Кстати, вы упомянули о пустых трибунах в Казани, но там на самом деле очень интересная история. По рейтингам у них всё хорошо. По долям в эфире видно, что город смотрит игры своей команды, просто люди по какой-то причине не доходят до стадиона.

— Вы говорите, что большинство жителей России любит наш футбол. А за что? Можете назвать главную причину этой всенародной симпатии?

— Отвечу так: если бы собрались представители всех лиг мира, то нашим стоило бы рассказать коллегам о том, что в России самая большая футбольная аудитория. Что это значит? Во-первых, наши зрители разбираются во всех лигах. Они знают, что происходит в Премьер-лиге, в АПЛ, в Испании, Германии… Да где угодно! Европейцы же больше любят и смотрят только свой чемпионат. А ещё наши болельщики очень искренние — такую любовь не подделаешь! Любят так сильно, что ругают, а порой и ненавидят.