РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2024 года.
РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в клубах выразили опасения, что такая реформа может негативно отразиться на календаре лиги, а также снизить конкурентоспособность в сравнении с другими европейскими чемпионатами.

Отмечается, что все российские клубы согласились с тем, что внутренние чемпионаты должны оставаться в приоритете, а квалификация в Лигу чемпионов и Лигу Европы должна зависеть от текущих результатов национальных первенств.

Ранее УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ.

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