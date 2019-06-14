РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков
- Reuters
Как сообщает пресс-служба РПЛ, в клубах выразили опасения, что такая реформа может негативно отразиться на календаре лиги, а также снизить конкурентоспособность в сравнении с другими европейскими чемпионатами.
Отмечается, что все российские клубы согласились с тем, что внутренние чемпионаты должны оставаться в приоритете, а квалификация в Лигу чемпионов и Лигу Европы должна зависеть от текущих результатов национальных первенств.
Ранее УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ.