УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о возможных изменениях в формате проведения Лиги чемпионов.
УЕФА прокомментировал информацию об изменении формата ЛЧ
  • Reuters

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, и обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Также в УЕФА подчеркнули, что вся инициатива об изменении формата турнира исходит от Ассоциации европейских клубов (ECA), а не от УЕФА.

Согласно информации, которая появилась в СМИ, предлагается, что с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд. 

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам, ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Ранее экс-гендиректор «Монако» высказался о возможном изменении формата ЛЧ.

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