Экс-гендиректор «Монако» высказался о возможном изменении формата ЛЧ

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Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал возможное изменение формата футбольной Лиги чемпионов.
Экс-гендиректор «Монако» высказался о возможном изменении формата ЛЧ
  • Reuters

«Есть определённое движение или, скорее, тенденция к тому, чтобы изменить формат Лиги чемпионов. Большие клубы оказывают серьёзное давление, чтобы сделать этот турнир более элитным, скажем так, полузакрытым», — приводит слова бывшего вице-президента монегасков Sport24.

Он отметил, что, несмотря на давление топ-клубов, дискуссия по поводу формата турнира продолжается и ещё ничего не изменено. При этом он выразил мнение, что создание третьего еврокубка приведёт к наибольшему доступу к европейским соревнованиям.

«Это хорошо как в спортивном, так и в финансовом плане. Поэтому, с одной стороны, в будущем возможно формирование новой структуры вместо Лиги чемпионов. Но также есть тенденция к расширению участия в европейских соревнованиях. С 2021 года 96 команд смогут бороться за трофеи — по 32 в каждом турнире», — сказал Васильев.

Согласно новому предложению, с 2024 года в турнире должны остаться 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп по четыре команды, а на четыре группы по восемь команд. 

Шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, согласно новым правилам, ежегодно в турнир могут входить только восемь новых команд.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что изменения в ЛЧ уменьшат шансы участия российских клубов.

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