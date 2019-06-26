Два гола в первом тайме, травма Айртона и дебют Понсе: как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Отпускное состояние
Игра стала для обеих команд первой в текущее межсезонье, если не брать в расчёт поединок «Спартака» с новичком РПЛ «Сочи», который закончился разгромной победой красно-белых — 7:1.
И в Австрии бросалось в глаза, что футболисты пока ещё далеки от идеальных кондиций. Особенно это касалось подопечных Олега Кононова. Если во втором тайме московский коллектив выглядел лучше оппонента, то в первом хоть и владел мячом, но опасных моментов не создавал.
Спартаковцам банально не хватало скорости и свежести. «Ростов» же смотрелся куда более готовым к этой встрече — подопечные Валерия Карпина смело бросались в прессинг и не позволяли сопернику практически ничего.
При этом одним из наиболее активных футболистов в составе «Спартака» стал 35-летний Андрей Ещенко. Ветеран вышел на поле в стартовом составе и отыграл более часа. Конечно, порой старожилу команды было непросто отрабатывать как в обороне, так и в атаке, но в целом он действовал весьма надёжно.
Разные таймы для «Спартака»
Первый тайм в целом получился для подопечных Кононова неудачным. Красно-белые уже на третьей минуте пропустили от Дмитрия Полоза, но постепенно забрали мяч под свой контроль.
Вот только к опасным моментам у ворот Сергея Песьякова это владение практически не приводило. До перерыва «Спартак» ограничился лишь несколькими ударами из-за пределов штрафной.
Команде явно не хватало человека, способного обострить игру и отдать классный последний пас. Точнее на поле такой футболист был — Жано Ананидзе. Однако Кононов отправил грузина на не самую комфортную для него позицию в опорной зоне, и тот практически ничем себя не проявил.
Возможно, эта игра стала для Жано последней в составе «Спартака», поскольку через несколько дней у полузащитника закончится срок действия контракта с клубом.
А вот второй тайм получился для москвичей куда более удачным. Состав команды практически полностью изменился, и подопечные Кононова прижали «Ростов» к воротам. Пусть забить «Спартаку» так и не удалось, коллективу Карпина в нескольких эпизодах откровенно повезло, а пару раз команду выручил экс-голкипер красно-белых Песьяков.
Главное же, игра красно-белых приобрела куда больше осмысленности с появлением на поле Софьяна Ханни. Техничный алжирец активно комбинировал с партнёрами и умными передачами выводил их на ударные позиции.
Весьма активны на флангах были Александр Ташаев с Александром Ломовицким, а Фернандо привычно начинал атаки команды в центре поля.
Ошибки в обороне
В первом тайме немало вопросов вызвали и действия спартаковской обороны, а особенно центральных защитников Ильи Кутепова и Ильи Гапонова. Во время первого гола на входе в штрафную Полоз очень легко обыграл Кутепова.
Продолжил один из героев чемпионата мира ошибаться и в дальнейшем, как и его тёзка.
А в эпизоде со вторым голом возникли уже большие вопросы к Айртону, который не уследил за подключившимся по правому флангу новичком «Ростова» Александром Саплиновым.
После перерыва на поле вышел Георгий Джикия, и за ворота «Спартака» стало гораздо спокойнее. А чуть позже Кутепова поменял Самуэль Жиго.
Однако «Ростов» и во втором тайме создал несколько опасных моментов. В частности ещё один новобранец жёлто-синих Ричи Эннин хитрой передачей в разрез обманул всю оборону соперника и позволил отличиться Эльдору Шомуродову, но судья отменил гол из-за спорного офсайда.
А позже Артём Ребров нарушил правила в штрафной всё на том же Эннине, однако рефери и здесь оказался на стороне «Спартака».
Потеря для Кононова
Другой внушительной ложкой дёгтя для красно-белых стала травма Айртона. В самом конце первого тайма автор гола Саплинов чисто, но жёстко подкатился под бразильца, вместе с мячом задев ноги оппонента.
Вдобавок Айртон не слишком удачно приземлился на асфальт возле трибун. Футболист «Спартака» после этого подняться на ноги не сумел, а врачи ещё долго оказывали ему помощь.
О степени серьёзности повреждения бразильца пока ничего не известно, но его потеря может стать большой проблемой для команды, учитывая уход Дмитрия Комбарова.
Блеклый выход Понсе
По ходу матча состоялось и знаковое для поклонников «Спартака» событие. В составе команды дебютировал Эсекьель Понсе, которого красно-белые приобрели у «Ромы» за € 9 млн.
Аргентинский нападающий появился на поле за 20 минут до конца, но практически ничем не запомнился. Чаще всего он находился непосредственно в чужой штрафной, но в нескольких эпизодах отходил за мячом ближе к центру.
Едва появившись на поле, Понсе навязал борьбу сразу нескольким соперникам возле чужих ворот, но в последний момент молодой Дмитрий Вебер оттеснил его корпусом.
Пару раз Эсекьель неудачно пытался на дриблинге прорваться в чужую штрафной, а однажды очень неплохо сбросил мяч головой на Ханни.
Очевидно, что делать выводы по дебютным 20 минутам в исполнении Понсе смысла нет, а свои сильные стороны он ещё продемонстрирует.
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