Кумир Армении, надежда Грузии и пять украинцев: 10 самых дорогих футболистов с постсоветского пространства в Европе

Украинец Александр Зинченко пробился в основу «Манчестер Сити» и стал чемпионом Англии. Его соотечественник Андрей Лунин перешёл в мадридский «Реал», но в итоге оказался в аренде в «Леганесе». Армянин Генрих Мхитарян попал в запас «Арсенала» и отказался от поездки на финал Лиги Европы. А выступающий за «Гент» грузин Георгий Чакветадзе находится в сфере интересов «Баварии». RT рассказывает о самых дорогих игроках c постсоветского пространства (без учёта россиян).

Генрих Мхитарян (Армения, «Манчестер Юнайтед»)

Трансферная стоимость: €25 млн (по версии Transfermarkt)

Завершившийся сезон получился для Мхитаряна не слишком удачным, но он до сих пор самый дорогой футболист с постсоветского пространства в Европе, если не брать в расчёт Александра Головина.

Карьера полузащитника развивалась поэтапно. Сперва он закрепился в составе донецкого «Металлурга», затем стал звездой «Шахтёра», а после перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Если в Германии армянин был одним из лидеров команды, то в Англии (и в «Манчестер Юнайтед», и в «Арсенале») играл уже не так ярко.

В минувшем же сезоне, пожалуй, самым громким событием с участием Мхитаряна стала история с отказом сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

Не способствовала прогрессу армянина и травма, которую он получил в конце 2018 года.

Александр Зинченко (Украина, «Манчестер Сити»)

Трансферная стоимость: €20 млн

Зинченко смело можно назвать главным героем материала, ведь в завершившемся сезоне он проделал путь от глубокого резервиста «Манчестер Сити», который даже не всегда попадал в заявку на матчи, до ключевого футболиста команды.

Получив зимой шанс от Хосепа Гвардиолы, украинец воспользовался им на все сто процентов и буквально ворвался в основной состав «горожан», заняв место на левом краю обороны.

В результате Зинченко не только во второй раз в карьере стал чемпионом Англии, но и в награду за терпение и работоспособность получил возможность подписать с клубом новый контракт.

Reuters

© Carl Recine

Андрей Ярмоленко (Украина, «Вест Хэм»)

Трансферная стоимость: €20 млн

Помимо Зинченко, в АПЛ выступает ещё один украинец, Андрей Ярмоленко, который летом прошлого года перебрался в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии».

К сожалению, первый сезон на новом месте получился для полузащитника крайне неудачным. Ещё в октябре он получил очень серьёзную травму — разрыв ахилла. Восстановление заняло всю оставшуюся часть сезона, и на поле Ярмоленко больше не вышел.

Однако в десяти матчах за «Вест Хэм» Андрей всё же успел забить два мяча, оба в ворота «Эвертона».

Руслан Малиновский (Украина, «Генк»)

Трансферная стоимость: €12,5 млн

А вот полузащитник Малиновский, напротив, провёл яркий сезон и помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. Если первый год в команде ушёл у воспитанника донецкого «Шахтёра» на адаптацию, то второй получился максимально успешным.

Во всех турнирах Руслан забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач. Причём он был хорош не только в завершении атак, но и в подыгрыше.

Успешная игра на клубном уровне помогла нападающему завоевать место в основе сборной, и уроженец Житомира помог «жовто-блакитным» одержать три победы подряд в квалификации Евро-2020.

Новый же сезон Малиновский, скорее всего, начнёт в «Аталанте», которой предстоит дебютировать в Лиге чемпионов. Итальянский клуб готов заплатить за полузащитника порядка €15 млн.

Reuters

© Gleb Garanich

Георгий Чакветадзе (Грузия, «Гент»)

Трансферная стоимость: €9 млн

В Бельгии выступает и главный талант грузинского футбола Чакветадзе. Атакующий полузащитник — воспитанник академии тбилисского «Динамо», в составе основной команды бело-голубых он дебютировал в 17 лет.

Очень скоро техничный плеймейкер стал лидером тбилисцев и обратил на себя внимание европейских клубов. В итоге борьбу за него выиграл «Гент», который заплатил за юношу €1,5 млн.

Правда, минувший сезон получился для форварда скомканным. В первой половине он был одним из лидеров «буйволов», регулярно отдавал результативные передачи и забивал сам. Молодой грузин делал всё, чтобы его новая команда завоевала медали и пробилась в еврокубки.

К сожалению, в конце года футболист получил травму и с тех пор на поле практически не появлялся, что снизило интерес к этому игроку. А ведь ещё в ноябре в СМИ сообщалось, что Чакветадзе планирует купить «Бавария».

Андрей Лунин (Украина, «Реал»)

Трансферная стоимость: €7,5 млн

Лунин — ещё один представитель Украины в нашем списке и, возможно, будущая звезда мирового футбола. Уже в 17 лет Андрей дебютировал в составе «Карпат», а в прошлом году перешёл в мадридский «Реал».

Разумеется, сразу делать ставку на талантливого, но совсем юного вратаря в королевском клубе не стали, а отправили украинца в аренду в «Леганес».

Не был основным Лунин и там, просидев весь сезон за спиной более опытного Ивана Куэльяра. Однако в тех матчах, где Андрею предоставляли шанс, он проявлял себя с наилучшей стороны.

В итоге в пяти встречах Примеры талантливый голкипер пропустил всего пять мячей и даже отбил пенальти в матче с «Атлетико».

А летом Лунин в составе юношеской сборной Украины стал чемпионом мира. Неудивительно, что теперь, по слухам, в «Реале» намерены сделать Лунина вторым номером команды после Тибо Куртуа.

globallookpress.com

© Mike Kireev/ZUMAPRESS.com

Андрей Коноплянка (Украина, «Шальке»)

Трансферная стоимость: €6,5 млн

Ещё несколько лет назад Коноплянка считался самым талантливым футболистом не только Украины, но и всего постсоветского пространства. Он был одним из лидеров самобытного «Днепра» и помог команде добраться до финала Лиги Европы в 2015-м.

Но европейская карьера Андрея получилась не такой яркой, как ожидалось. В «Севилье» украинец своим так и не стал, хотя и отметился голом в дебютной встрече с «Барселоной» в памятном матче за Суперкубок УЕФА. Тогда каталонцы в дополнительное время одержали победу со счётом 5:4.

Спустя сезон Коноплянка на правах аренды перешёл в «Шальке», а затем гельзенкирхенцы выкупили трансфер украинца.

Это стало для полузащитника началом конца. В позапрошлом сезоне он впервые оказался на скамейке и постоянно конфликтовал с тренерским штабом, а в прошлом окончательно перестал попадать в основной состав.

Впрочем, несмотря на последние неудачи, талант и уровень мастерства Коноплянки позволяют ему ещё несколько лет отыграть на высоком европейском уровне.

globallookpress.com

© firo Sportphoto/Ralf Ibing

Артур Ионицэ (Молдавия, «Торино»)

Трансферная стоимость: €4,5 млн

Несколько лет назад Ионицэ вошёл в историю, став первым молдавским футболистом, сыгравшим в Серии А. С тех пор трудолюбивый опорник продолжает выступать в итальянской элите.

Артура вполне можно назвать спортсменом, который сделал себя сам. Он прошёл путь от академии «Зимбру» в Кишинёве до матчей с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом».

Но промежуточной ступенью для молдаванина стал чемпионат Швейцарии. В «Аарау» Ионицэ провёл пять лет и помог команде закрепиться в Суперлиге.

А в 2014-м полузащитник перебрался в «Верону», где и дебютировал в Серии А. Спустя два года команда вылетела из высшего дивизиона, но сам Артур перешёл в «Кальяри».

В минувшем же сезоне путь Ионицэ повторил Виталие Дамашкан, один из самых талантливых футболистов Молдавии за последние годы.

Ещё в начале 2018-го «Торино» выкупил форварда у «Шерифа» и отправил его набираться опыта в молодёжный состав.

А в апреле состоялся дебют Дамашкана в Серии А. Причём Виталие вышел на замену в матче с «Кальяри», но сам Артур поле к тому моменту покинул.

Саркис Адамян (Армения, «Хоффенхайм»)

Трансферная стоимость: €3 млн

Помимо Мхитаряна, в топ-10 самых дорогих футболистов попал ещё один армянин — Саркис Адамян. Большая часть болельщиков о нём, возможно, практически ничего не слышала, но минувший сезон стал для нападающего по-настоящему прорывным.

В 34 матчах второй Бундеслиги форвард набрал 26 баллов за результативность (15 голов + 11 передач) и едва не вывел скромный «Ян Регенсбург» в элиту.

Впрочем, сам Адамян всё же пошёл на повышение: «Хоффенхайм» выкупил права на футболиста за €1,5 млн.

При этом Саркис, хотя и родился в Армении, с детства живёт в Германии и именно в этой стране начал заниматься футболом в академии «Ганзы».

Впрочем, о родине Саркис не забывает. В национальную команду его впервые вызвали ещё шесть лет назад.

Рагнар Клаван (Эстония, «Кальяри»)

Трансферная стоимость: €1,5 млн

Вместе с Ионицэ в «Кальяри» провёл предыдущий сезон капитан сборной Эстонии Клаван. В Италию опытный защитник перебрался из «Ливерпуля», но в новой команде немало времени провёл на скамейке запасных.

Очевидно, что карьера 33-летнего футболиста подходит к концу, но Рагнару вряд ли приходится сожалеть о своём футбольном пути, ведь он поиграл в Норвегии, Нидерландах, Германии, Англии, Италии и везде был любим болельщиками за свою самоотверженность и неуступчивость.

Особенно приятные для себя годы Клаван провёл в АЗ, с которым стал чемпионом Голландии, и в «Аугсбурге», где был одним из лидеров. А с «Ливерпулем» эстонец едва не стал обладателем главного европейского трофея — Лиги чемпионов.

В составе же национальной команды Рагнар провёл 123 матча и до сих пор официально не завершил международную карьеру.