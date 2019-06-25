Очередные трудности Месси, удачная замена Неймару и тяжёлая травма Фарфана: чем завершился групповой этап Кубка Америки

Сборная Бразилии забила восемь безответных мячей на групповом этапе и пробилась в четвертьфинал Кубка Америки. Автором двух из них стал Эвертон, который заменил травмированного Неймара. Аргентинский полузащитник Лионель Месси записал на свой счёт всего один гол с пенальти в трёх матчах, а перуанский форвард Джефферсон Фарфан получил тяжёлую травму и не сможет помочь Перу в плей-офф турнира. Об этих и других событиях группового этапа Кубка Америки по футболу — в материале RT.

Успехи Бразилии

Пентакампеоны считались одними из главных фаворитов первого за 30 лет домашнего Кубка Америки и на групповом этапе не позволили усомниться в своём превосходстве. Подопечные Тите выступили очень уверенно и забили в ворота соперников восемь безответных мячей. Это свидетельствует как об отличной форме нападающих, так и об уверенности защитников. Примечательно, что подобная скорострельность не уберегла пятикратных чемпионов мира от потери очков в игре с Венесуэлой. Однако это стало результатом паталогического невезения бразильцев: за 90 минут они трижды поразили ворота Вилькера Фариньеса, но арбитр после просмотра видеоповтора каждый раз определял офсайд.

Стоит обратить внимание, что после чемпионата мира в России сборная Бразилии практически не утратила своей мощи, несмотря на травму Неймара. В его отсутствие основную нагрузку в атаке взяли на себя Филипе Коутиньо и Роберто Фирмино. Первый уже доказал, что не потерял в мастерстве за далеко не самые удачные полтора сезона в «Барселоне», а второй — что тренерский штаб национальный команды слишком долго ошибался, делая ставку на других центрфорвардов.

Но настоящим откровением стало выступление 23-летнего хавбека «Гремио» Эвертона, который ехал на турнир запасным, но в итоге получил шанс сыграть в основе. На данный момент он отлично подменяет нападающего «Пари Сен-Жермен» и уже успел стать автором двух голов-красавцев.

Учитывая яркое выступление селесао и удачную сетку, они вправе рассчитывать как минимум на первое попадание в финал за последние 12 лет. В первом раунде плей-офф их ждёт Парагвай, который хотя и не является слабым соперником, но в последний раз брал верх в очных встречах ещё в 2008-м, а на следующей стадии — победитель встречи между Венесуэлой и Аргентиной. Первые ни разу в истории не обыгрывали пентакампеонов в официальных матчах, а вторые находятся не в самой лучшей форме.

Мучения Аргентины

С момента окончания мундиаля мало что изменилось и у «альбиселесте». В России они смотрелись крайне невзрачно и с огромным трудом преодолели групповой этап. Повторилась история и в Бразилии. Подопечные Лионеля Скалони неудачно провели встречи с Колумбией и Парагваем, и лишь благодаря победе над Катаром смогли пробиться в плей-офф со второго места в группе, причём впервые с 1993 года набрали всего четыре очка в своём квартете.

Аргентинцы полагаются исключительно на талант своих звёздных форвардов — Месси, Агуэро, Дибалы и Ди Марии. Но пока все они выступают явно ниже своих возможностей. Лионель продолжает дирижировать действиями партнёров, но с реализацией дела у него традиционно идут неважно. Один забитый мяч с пенальти — всё, чем он может похвастаться. Серхио пока смог поразить лишь ворота Катара, а две другие звезды и вовсе не отметились голами. При этом нападающий «Ювентуса» записал на свой счёт результативную передачу, чем немного скрасил впечатление от своего выступления за коллектив.

Необходимо понимать, что проблемы атаки кроются в несбалансированном составе и невзрачной игре полузащитников. Экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес продолжает подтверждать статус переоценённого игрока.

Номинально главный диспетчер сборной Аргентины отдаёт всего 1,7 ключевых передач за игру (для сравнения, у колумбийца Хамеса Родригеса таковых четыре), что немногим больше, чем Родриго де Пауль (1,3) и Джовани Ло Чельсо (1,0). Не особо помогают и фланговые защитники, которые по уровню явно не соответствуют коллективу такого статуса.

Уверенность лидеров

В отличие от предыдущих турниров, нынешний Кубок Америки пока обходится без сенсаций. В настоящий момент все признанные лидеры южноамериканского футбола продолжают борьбу за трофей, что гарантирует болельщикам захватывающие противостояния в плей-офф. Состав участников четвертьфиналов практически идентичен тому, что был в 2015-м, лишь за одним исключением. Вместо национальной команды Боливии компанию фаворитам составила Венесуэла.

Особенно впечатляюще пока смотрятся сборные Колумбии и Уругвая. Как и Бразилия, они не потерпели ни одного поражения на групповой стадии, а подопечные Карлуша Кейруша и вовсе одержали три победы подряд. В отличие от пентакампеонов, они не смогли порадовать высокой результативностью, отличившись четырежды, зато также оставили свои ворота в неприкосновенности.

«Чарруа» же потеряли очки только в игре с Японией, зато довольно уверенно расправились со своими соседями по континенту. Среди поверженных оказались и чемпионы двух последних розыгрышей турнира чилийцы, которым теперь предстоит непростой матч с Хамесом Родригесом и компанией.

Тяжёлая травма Фарфана

Продолжают своё выступление и перуанцы. Они заняли всего лишь третье место в квартете A, но всё же смогли квалифицироваться в плей-офф. Они продлили свою впечатляющую серию и в девятый раз подряд дошли до четвертьфинала Кубка Америки. В последний раз «инки» завершали своё выступление на стадии группового этапа турнира в далёком 1995 году. Тогда они набрали всего лишь одно очко в трёх встречах и оказались ниже Эквадора, Колумбии и Бразилии.

В последние годы сборная Перу довольно успешно выступает на континентальном первенстве, а в 2011 и 2015 годах и вовсе завоёвывала золотые медали. Правда, на этот раз добиться успеха ей будет сложно, ведь уже в четвертьфинале ей предстоит сразиться с Уругваем. Кроме того, Рикардо Гарека больше не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана. Страйкер «Локомотива» получил травму левого колена, ему предстоит операция. В Бразилии он уже гарантированно не поможет своим партнёрам, а сроки его восстановления оцениваются в 6—8 месяцев.

Неудача гостей

В отличие от чемпионата Европы по футболу, организаторы Кубка Америки традиционно приглашают для участия в турнире национальные команды из других конфедераций. С 1993 по 2016 год постоянным гостем первенства становилась сборная Мексики, но на этот раз она осталась за бортом, а вместо неё в Бразилию приехали коллективы из Японии и Катара.

Также по теме «Даже Тонга сможет победить нас»: почему сборная Аргентины рискует провалиться на Кубке Америки Легендарный футболист Диего Марадона жёстко раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии в стартовом матче Кубка...

В отличие от будущих хозяев чемпионата мира, «синие самураи» уже трижды получали приглашения, однако ответить согласием смогли лишь однажды. Это произошло в далёком 1999-м — за три года до домашнего мундиаля. Правда, выступление японцев сложно назвать успешным. Несмотря на не самую сложную группу, они смогли отобрать очки лишь у Боливии (1:1) и навязать борьбу Перу (2:3), но при этом крупно уступили Парагваю (0:4).

На Кубке Америки-2019 сборная Японии проявила себя немного лучше. Она набрала два очка и до последнего боролась за попадание в плей-офф. В итоге команда уступила всё тем же Перу и Парагваю, но на этот раз по дополнительным показателям. Роковой стала осечка в игре с аутсайдером квартета Эквадором, который к тому моменту не набрал ни одного очка и имел разницу забитых и пропущенных мячей 1:6.

Сборная Катара также не смогла преодолеть барьер группового этапа. Действующий победитель Кубка Азии смотрелся довольно цельным коллективом и даже смог отобрать очки у Парагвая, но на большее рассчитывать было сложно. При этом стоит отметить, что подопечные Феликса Санчеса Баса не ударили в грязь лицом даже во встречах с такими топ-командами, как Колумбия и Аргентина, уступив не с крупным счётом.