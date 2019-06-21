Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.

Встреча прошла в Порту-Алегри и завершилась со счётом 2:2.

В составе азиатской команды дубль оформил Кодзи Миёси, отличившись на 25-й и 59-й минутах. Уругвай на это ответил голами Луиса Суареса на 32-й (с пенальти) и Хосе Мария Хименеса на 66-й минутах.

На данный момент у уругвайцев четыре очка и они находятся на первом месте в группе C. Япония же располагается на третьей строчке с одним баллом.

В следующем матче Япония сыграет с Эквадором, а Уругвай — с Чили.

Напомним, что Япония является приглашённой командой на турнире.

Ранее сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки.