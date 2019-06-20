Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

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Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки
  • © AFP

Встреча прошла в Белу-Оризонти и завершилась со счётом 1:1.

Парагвайцы вышли вперёд на 37-й минуте игры благодаря голу Ричарда Санчеса. На 58-й минуте «альбиселесте» восстановили равенство. С пенальти отличился Лионель Месси.

Таким образом, в активе Аргентины только одно очко, и подопечные Лионеля Скалони могут не выйти из группы. У Парагвая два очка.

В следующем матче Аргентина встретится с Катаром, а Парагвай — с Колумбией.

Ранее сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки.

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