Новый клуб Глушакова, переход Черышева и будущее Кудряшова: главные новости трансферного рынка с участием россиян

Полузащитник Денис Глушаков подписал годичный контракт с «Ахматом» с опцией его продления и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Австрии. «Валенсия» достигла соглашения с «Вильярреалом» о выкупе контракта хавбека Дениса Черышева, а защитник Фёдор Кудряшов рассказал, в каком клубе был бы не прочь продолжить карьеру.

Контракт Глушакова с «Ахматом»

Одной из самых обсуждаемых тем межсезонья в российском футболе стало продолжение карьеры Дениса Глушакова. После его ухода из «Спартака» ходило множество слухов о клубе, в котором хавбек продолжит карьеру. В качестве одного из основных претендентов на полузащитника назывался дебютант РПЛ «Сочи», однако сам спортсмен предпочёл отправиться в «Ахмат».

Ещё накануне в прессе появилась информация о том, что Глушаков близок к подписанию контракта с командой из Грозного. По данным портала «Чемпионат», ему предлагали годовое соглашение с зарплатой в размере €1 млн, что совсем немало, учитывая текущее положение дел. Уже в январе Денису исполнится 33 года, что делает его не самым привлекательным среди свободных агентов. А неудовлетворительные результаты игрока в прошедшем сезоне и громкий скандал вокруг отставки Массимо Карреры вряд ли положительно повлияли на его ценность на рынке.

Уже 29 июня эти слухи нашли своё подтверждение. «Ахмат» опубликовал на своём сайте официальное сообщение, в котором объявил о трансфере спортсмена.

«Полузащитник Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис», — говорится в сообщении.

Клуб традиционно не стал раскрывать финансовые аспекты контракта, но тот факт, что соглашение подразумевает возможность пролонгации может дополнительно стимулировать футболиста показывать свой максимум на поле. Таким образом, Глушакову придётся демонстрировать высокий уровень игры, ведь в противном случае «Ахмат» может отказаться от его услуг.

Приход звёздного новичка в состав грозненского клуба уже подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

«Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского игрока, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова», — написал Кадыров.

Он высоко оценил способности новобранца, отметив, что тот является «трудолюбивым, высокопрофессиональным футболистом», а также напомнил о его опыте выступлений на международном уровне.

«Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут в решении задач. Он обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» — заключил Кадыров.

Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! pic.twitter.com/SpmoL2ec8z — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.

Сам Глушаков назвал переход в грозненский клуб новым вызовом для себя. Футболист поблагодарил руководство команды и её наставника Рашида Рахимова, которого он назвал умнейшим тренером.

«Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении... Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в Еврокубках», — написал Глушаков.

Он подтвердил, что уже в субботу присоединится к команде на австрийском сборе, и выразил надежду на быструю адаптацию в новом коллективе.

Переход Черышева в «Валенсию»

Ещё одной трансферной сагой с участием россиян стал выкуп контракта Дениса Черышева. Прошедший сезон полузащитник провёл в «Валенсии», принял участие в 41 официальном матче и отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. При этом его пребывание на «Месталье» омрачили травмы, которые в очередной раз помешали спортсмену провести полный сезон. В конце октября 2018 года он получил мышечное повреждение, а в апреле 2019-го — растяжение связок. Последнее стоило ему выступления не только в концовке чемпионата, но и в матчах за сборную России в рамках квалификации Евро-2020.

Несмотря на это, «Валенсия» изъявила желание оставить футболиста в составе и выкупить его контракт у «Вильярреала». Утром 29 июня сам Черышев заявил, что переговоры между коллективами находятся в заключительной стадии.

«Мой трансфер практически согласован. Участие в Лиге чемпионов —вызов для меня. Марселино — тот тренер, который сделал на меня ставку. Это большой шаг в карьере. Сейчас испытываю лишь небольшой дискомфорт в колене. У меня начинается второй этап восстановления после травмы, начну работать на поле. Рассчитываю помочь команде уже со старта сезона», — цитирует Черышева Mundo Deportivo.

Спустя несколько часов после публикации комментария Дениса, на официальном сайте «Валенсии» появилось подтверждение информации. В клубе заявили, что достигли принципиальной договорённости о покупке россиянина, отметив, что осталось лишь задокументировать соглашение.

Судя по всему, сумма трансфера Черышева составит около €6 млн. По информации Marca, в контракте россиянина предусмотрена сумма отступных за его переход в размере €30 млн. Но между «Валенсией» и «Вильярреалом» существовала договорённость, согласно которой по окончании срока аренды «летучие мыши» получали приоритетное право выкупа хавбека за €7 млн. Однако они не стали активировать данную опцию и в итоге смогли ещё немного сбить цену.

Как отмечается, переход Черышева может заставить «Валенсию» отказаться от кандидатуры Дениса Суареса. Хавбек «Барселоны» изъявил желание пополнить состав «Валенсии» и даже был готов пойти на понижение зарплаты, но в случае приглашения россиянина ему может просто не хватить места. В распоряжении Марселино уже есть левый крайний хавбек в лице португальца Гонсалу Гедеша, а привлечение сразу двух дополнительных игроков данного амплуа грозит обернуться переизбытком исполнителей на данной позиции.

Клуб для Кудряшова

Серьёзный интерес также вызывает будущее защитника сборной России Фёдора Кудряшова. Вторую половину прошлого сезона он провёл в турецком «Истанбул Башакшехир», в составе которого принял участие в восьми матчах и отметился одним забитым мячом. Однако по окончании чемпионата клуб не стал продлевать контракт с игроком, в результате чего тот получил статус свободного агента.

Судя по всему, Кудряшов продолжит карьеру в России. Изначально одним из претендентов на футболиста считался московский «Спартак», который совсем недавно отказался от услуг левого защитника Дмитрия Комбарова. При этом данный ход развития событий изначально считался маловероятным. Прежде всего, из-за нового подхода красно-белых к формированию состава, который практически исключает приглашение игроков старше 25 — 26 лет.

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Однако, как позднее признался новоиспечённый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, в случае с 32-летним защитником клуб был готов сделать исключение, но стороны не смогли договориться об условиях контракта.

Таким образом, Кудряшов всё ещё находится в поиске клуба, при этом в СМИ всё чаще говорится о его возможном приходе в «Зенит». В настоящий момент петербуржцы испытывают явный дефицит качественных исполнителей на левом фланге обороны. Юрий Жирков даже в 35 лет продолжает демонстрировать высокий уровень игры, но в последнее время подвержен травмам, в результате чего не может выступать на постоянной основе. Несомненно, в команде ещё есть экс-игрок «Рубина» Эльмир Набиуллин, но на данный момент его уровень не соответствует задачам, которые стоят перед коллективом.

Сам Кудряшов признался, что не имеет приоритетов в вопросе будущего места работы, но не стал отрицать своего желания пополнить состав сине-бело-голубых.

«Перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели пригласить меня. «Зенит»? Конечно. Кто бы не захотел пойти в клуб, который стал чемпионом и постоянно участвует в еврокубках?» — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».