Два мяча за пару минут, автогол и массовая потасовка: как «Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Московский «Спартак» взял верх над ЦСКА в рамках проходящего в Австрии товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, несмотря на автогол Айртона. Победу подопечным Олега Кононова принесли точные удары Ильи Гапонова и Софьяна Ханни. Игроки красно-белых отличились с разницей в одну минуту. Причём армейцы полматча были в меньшинстве после того, как в концовке первого тайма судья удалил Кирилла Набабкина. Защитник стал одним из зачинщиков массовой потасовки.

Атмосфера дерби

Несмотря на то, что матч между «Спартаком» и ЦСКА носил товарищеский статус, атмосфера дерби в Пёллау ощущалась отчётливо. Во-первых, на игру приехало несколько сотен болельщиков обеих команд, которые на протяжении всех 90 минут гнали своих любимцев вперёд.

Во-вторых, сами футболисты отнеслись к поединку в рамках второго тура Кубка Париматч Премьер максимально серьёзно и с первых минут начали вступать в довольно жёсткие стыки. Особенно решительно настроен был хавбек красно-белых Александр Ломовицкий. Молодой полузащитник выполнил несколько жёстких подкатов и уже на девятой минуте получил жёлтую карточку.

Однако ещё раньше «Спартаку» удалось открыть счёт. Защитник армейцев Хёрдур Магнуссон после подачи Айртона с левого фланга неуклюже наступил на мяч, после чего вышедшему в основе Зелимхану Бакаеву оставалось лишь отправить его в створ.

ЦСКА отыгрался в середине тайма, и гол армейцев также получился курьёзным. Айртон уже возле своих ворот выбил снаряд прямо в Ломовицкого, а от него мяч срикошетил в ворота.

Удаление Набабкина

В целом игра в первом тайме проходила с небольшим преимуществом ЦСКА, а у «Спартака» впереди мало что получалось, если не брать в расчёт гол. Как и в матче с «Ростовом» команде до перерыва ощутимо не хватало последнего паса.

Сложно сказать, как могла бы завершиться эта игра, если бы не удаление Кирилла Набабкина в самом конце первого тайма. Эмоции захлестнули футболиста после жёсткого единоборства с Луисом Адриано, и соперники едва не сошлись в рукопашной.

Но Набабкин на этом не успокоился и буквально спустя пару минут нанёс несколько акцентированных ударов по ногам бразильцу. Тот не сдержался и кулаком отмахнулся от обидчика.

Казалось, судья Александер Харкам в этой ситуации удалит обоих игроков, но он показал красную карточку только Кириллу, тогда как уже имевший «горчичник» Адриано остался на поле.

Играть в меньшинстве целый тайм армейцы не хотели и в перерыве сумели договориться с соперником о том, чтобы вернуться на поле в равных составах. Но против этого неожиданно выступил Харкам, который объяснил, что в случае подобного нарушения у него могут отобрать судейскую лицензию.

После этого противостояние фактически завершилось. Гончаренко начал активно вводить в игру молодёжь, игра у ЦСКА разладилась. В конечном итоге это привело к двум пропущенным мячам за две минуты. Отличились центральный защитник Илья Гапонов и Софьян Ханни.

Травма Джикии

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для «Спартака» в этом матче стала травма Георгия Джикии. В самом начале матча защитник неудачно вступил в единоборство с Фёдором Чаловым и получил повреждение.

Возможно, оно не является серьёзным, но тренерский штаб команды решил не рисковать здоровьем лидера в контрольном матче и выпустил вместо него Илью Кутепова. К слову 25-летний футболист со своими функциями справился на отлично.

Что же касается ситуации с травмированными в «Спартаке», то матч из-за различных повреждений пропускали Зе Луиш и Мельгарехо. В предыдущей встрече с «Ростовом» болезненный ушиб получил Айртон, что не помешало ему вернуться на поле спустя всего несколько дней.

Дебют Шарлии

У ЦСКА игру по различным причинам пропустили сразу три основных исполнителя: Марио Фернандес, Никола Влашич и Игорь Акинфеев. В сложившейся ситуации Гончаренко отправил на правый фланг Набабкина, а в центре обороны дебютировал Звонимир Шарлия. Хорватские СМИ уже сообщили, что он подписал контракт с московским клубом, однако в ЦСКА об этом официально не объявляли.

В целом действия Шарлии оставили противоречивые эмоции. С одной стороны, он храбро шёл в единоборства и выиграл немало эпизодов борьбы. С другой, молодому хорвату порой не хватало опыта и спокойствия, тем более что он впервые вышел на поле с новыми партнёрами.

Также стоит отметить выход на поле в концовке африканского таланта ЦСКА Лассаны Н'Диайе. Он даже имел возможность забить, но не сумел реализовать выход один на один.

Новобранец «Спартака» Эсекьель Понсе также вступил в игру. Форвард цеплялся за мячи куда активнее, чем в матче с «Ростовом», часто смещался во фланги и действовал в подыгрыше. Однако опасных моментов аргентинец вновь не имел.

Разные таймы «Спартака»

В целом же игра «Спартака» оставила определённые вопросы, ведь в первом тайме красно-белые практически не приближались к воротам соперника. Возможно, сказалась сильная жара и разница в физическом состоянии команд.

Абсолютно незаметен был Адриано. Пожалуй, момент с удалением Набабкина стал самым ярким в его игре. Джано Ананидзе, который вновь получил место в стартовом составе, также провёл не лучший матч.

Зато во втором тайме после выхода на поле техничных Михаила Игнатова и Ханни игра «Спартака» изменилась в лучшую сторону. Команда начала создавать опасные моменты и в итоге забила дважды.