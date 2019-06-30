Шедевр Уткина, гол 18-летнего форварда и дебют Вилены: «Краснодар» обыграл «Ростов» на турнире в Австрии

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура проходящего в Австрии товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер. Подопечные Мурада Мусаева забили три безответных мяча в ворота соперника и вышли в лидеры соревнований. Встреча запомнилась красивым голом Даниила Уткина после розыгрыша штрафного, точным ударом 18-летнего Рустама Халназарова, а также дебютом голландского полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены.

В Австрии после двухдневной паузы возобновился товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер. В рамках второго тура болельщиков ожидали сразу два принципиальных противостояния, а первыми на поле арены «Шпортплац ТСВ Пёллау» вышли «Краснодар» и «Ростов». В первом туре южные коллективы взяли верх над ЦСКА и «Спартаком» соответственно, после чего они сходу получили статус главных фаворитов соревнований.

Одной из обсуждаемых тем турнир стала стоящая в Европе жара. В первые дни сборов температура воздуха достигала более 30 ˚С, что вряд ли можно было назвать комфортными условиями для подготовки. Так, перед встречей со «Спартаком» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что надеялся на более прохладную погоду в Австрии, отметив, что его подопечные с таким же успехом могли остаться на юге России.

На матчах второго тура похолодания не ожидалось. По прогнозам синоптиков, днём столбики термометров должны были подняться до отметки 36 ˚С, что обещало создать серьёзные проблемы для спортсменов. В связи с этим организаторы турнира решили позаботиться о здоровье футболистов и перенести старт игры на более ранее время суток. Изначально встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» была назначена на 13:00 по местному времени (14:00 мск), но в итоге началась в 10:30.

По сравнению с первым матчем наставники произвели целый ряд перестановок в составах. Так, в средней линии «Краснодара» появилось скандинавское трио — швед Кристоффер Ольссон, датчанин Юнес Намли и номинальный центральный защитник Йон Гудни Фьолусон. В обороне же оказался Урош Спайич, а место в воротах занял Андрей Синицын.

У «Ростова» основные изменения также коснулись полузащиты, где с первых минут в основе вышли лидеры — Роман Ерёменко и Алексей Ионов. В защите появились опытный Рагнар Сигурдссон и юный Артём Мамин, а в нападении — один из главных специалистов по «Краснодару» Эльдор Шомуродов. В прошедшем сезоне он дважды поразил ворота «быков» и помог своему коллективу отобрать очки у бронзового призёра РПЛ.

Несмотря на товарищеский статус встречи, команды вышли на поле предельно мотивированными. Это стало заметно уже на первых минутах, изобиловавших напряжённой борьбой и нарушениями правил. Постепенно преимущество перешло к «Краснодару». Подопечные Мусаева не изменили себе и действовали первым номером, подолгу контролируя мяч и организуя многочисленные атаки. Причём зачастую в этом им помогали и соперники. Первый опасный момент у ворот Сергея Песьякова произошёл на 15-й минуте. Сигурдссон допустил грубейшую ошибку и буквально отдал передачу оппоненту, а Ари без сопротивления прошёл около 25 метров и пробил. К счастью для «Ростова», на пути мяча оказался защитник.

Следующая четверть часа прошла под диктовку чёрно-зелёных, которые в очередной раз показали своё умение разыгрывать стандарты. Фьолусон и Ольссон имели отличный шанс отличиться, но удар первого заблокировал Евгений Чернов, а второй с острого угла угодил в штангу. Жёлто-синие ответили на это опасным прорывом Шомуродова, но тот пробил недостаточно сильно, чтобы заставить капитулировать Синицына.

Под конец тайма подопечным Мусаева всё же удалось воплотить игровое превосходство в забитый мяч. Действовавший непривычно высоко Ольссон вновь оказался в штрафной площади соперника и спровоцировал нарушение правил со стороны Мамина. Россиянин «приобнял» своего визави, а швед мгновенно рухнул на газон. Арбитр указал на «точку», а Ари воспользовался своим шансом. При этом Песьяков угадал направление удара своего бывшего партнёра по «Спартаку», но не сумел спасти свою команду.

В перерыве Мусаев совершил ряд замен, а Карпин и вовсе полностью обновил состав. На поле вышли сразу десять новых игроков, а из стартовых одиннадцати остался лишь голкипер Песьяков. Это не могло не сказаться на качестве игры «Ростова», в действиях которого чувствовался недостаток взаимопонимания.

Постепенно ростовскому клубу удалось выровнять игру, однако на 61-й минуте они пропустили во второй раз. Дмитрий Скопинцев заработал опасный свободный удар у ворот своего бывшего коллектива, а красивую трёхходовку завершил вышедший на замену Даниил Уткин. Вандерсон и Сулейманов изобретательно разыграли стандарт, а хавбек точно пробил головой.

После этого Мусаев произвёл сразу пять замен, а уже на 70-й минуте на поле появился звёздный новичок «Краснодара» Тонни Вилена. Чемпион Нидерландов в составе «Фейеноорда» сменил Намли и занял место на своей привычной позиции в центре полузащиты. В целом, голландец произвёл приятное впечатление и даже мог открыть счёт своим голам за команду, но Песьяков справился с его плотным ударом из-за пределов штрафной.

А за шесть минут до окончания основного времени «Краснодар» забил свой первый мяч с игры на турнире. Иван Игнатьев вновь напомнил о себе как об одном из самых талантливых молодых форвардов страны и стал главным творцом гола. Он получил мяч в центре поля, изящно обыграл защитника, после чего вывел Рустама Халназарова на рандеву с Песьяковым. Юный нападающий не сплоховал и «расстрелял» голкипера «Ростова».

По окончании основного времени встречи главный арбитр Киристян-Петру Чокирка не стал мучить футболистов жарой и сразу дал свисток об окончании матча. «Краснодар» одержал свою вторую победу на Кубке Париматч Премьер и вышел в лидеры турнирной таблицы. «Ростов» сохранил за собой вторую строчку, но уже вечером рискует опуститься строчкой ниже. Для этого ЦСКА достаточно победить с минимальным счётом, а «Спартаку» — с разницей в два мяча.