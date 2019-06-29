«Есть что доказывать»: как в России оценили переход Глушакова в «Ахмат»

Переход полузащитника Дениса Глушакова в грозненский «Ахмат» был позитивно встречен российскими футбольными специалистами. Так, президент «Ахмата» Магомед Даудов полагает, что присутствие такого опытного игрока в команде придаст уверенности его партнёрам. Гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров рассказал, что переговоры по контракту прошли гладко, а ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что полузащитник способен стать лидером нового коллектива и примером для подражания молодым игрокам. При этом бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что в Грозном спортсмена не будет окружать такой уровень негатива, как в Москве.

Новость о переходе бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова в «Ахмат» вызвала большой резонанс в среде любителей и экспертов российского футбола. За последний год спортсмен успел превратиться из любимца красно-белых болельщиков в изгоя, но в Грозном наверняка попробует восстановить своё реноме. Хавбека уже успел поприветствовать глава Чечни Рамзан Кадыров, а позднее новость о подписании контракта прокомментировал и президент грозненского клуба Магомед Даудов.

«Глушаков — один из самых опытных футболистов Премьер-лиги, который провёл в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 встреч за национальную сборную. Конечно, такой игрок с лидерскими качествами, колоссальным опытом придаст уверенности партнёрам, поможет всей команде», — цитирует Даудова ТАСС.

Также по теме Новый клуб Глушакова, переход Черышева и будущее Кудряшова: главные новости трансферного рынка с участием россиян Полузащитник Денис Глушаков подписал годичный контракт с «Ахматом» с опцией его продления и в ближайшее время присоединится к команде...

Функционер выразил мнение, что Глушаков способен усилить центральную линию грозненского клуба, и отметил, что связывает с ним большие надежды.

Как заявил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, переговоры по контракту с Глушаковым прошли гладко. При этом он добавил, что футболист лично вышел на контакт с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

«Мы общались с Денисом часа два, чтобы понять его мотивы выступать за «Ахмат», учитывая, что зарплат, как в «Спартаке», у нас и близко нет. Нас более чем устроило то, что рассказал нам Глушаков: он хочет доказать, что он футболист, что у него большая мотивация. Контракт подписан по схеме «1 + 1». По окончании следующего сезона садимся и, если всех всё устраивает, продлеваем ещё на год», — цитирует Айдамирова «Чемпионат».

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев появления Глушакова в прессе были связаны исключительно со скандалами. Так, постепенно появлялись новые данные о его разногласиях с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, а также о бракоразводном процессе с супругой Дарьей. В результате многие болельщики обвинили его в отставке итальянца и потребовали продать в другой клуб.

«Конфликты Дениса нас не смущали... Виноваты всегда две стороны. Мы с ним беседовали на эти темы, он рассказал свою ситуацию. Парень молодой, вешать ярлыки неправильно. Он хочет доказать, и мы предоставляем ему эту возможность», — добавил Айдамиров.

В свою очередь, защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов признался, что рад приходу Глушакова и не сомневается в мотивации спортсмена.

«Денис — очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи», — отметил Семёнов.

Бывший футболист ЦСКА и «Терека» Максим Боков выразил мнение, что Глушаков обладает необходимым мастерством для успешного выступления за новую команду.

«Если Глушаков ещё может играть в футбол, то пусть делает это... Денис реально может помочь «Ахмату». Думаю, в Грозном не будет такого негатива, как в «Спартаке». Это новый коллектив, он сам сделал выводы. А то, что здесь такие варианты не пройдут, это я гарантирую», — приводит слова Бокова РИА Новости.

При этом он не стал исключать, что в будущем Глушаков способен вернуться на свой уровень образца двух предыдущих сезонов.

«Если в игровом плане он иногда выдаёт качественный футбол, то почему бы в Грозном ему снова не показывать свой уровень? Всё зависит от него. Руководство «Ахмата» выдало Денису кредит доверия, он должен его оправдывать», — заключил Боков.

Согласился с ним и бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, который в бытность игроком сам выступал за «Терек», в 2017 году переименованный в «Ахмат». Он отметил исполнительское мастерство Глушакова, а также выразил мнение, что переезд в Грозный способен помочь Денису реанимировать карьеру.

«После того, что происходило с Глушаковым в «Спартаке», переход в «Ахмат» — хороший вариант. Для клуба это тоже отличный выбор. После травмы Раванелли ему нужен был игрок в центральную ось. Для обеих сторон это будет правильным сотрудничеством. Всё зависит от Дениса и его мотивации. Если она у него есть, то он может серьёзно помочь новой команде», — сказал Адиев.

Уверены в успехе Глушакова в «Ахмате» и бывшие игроки «Спартака». По мнению шестикратного чемпиона России Валерия Кечинова, хавбек сможет адаптироваться в новом коллективе.

«Он находится в довольно хорошей форме, у него особо не было серьёзных травм. Если он будет в порядке в физическом плане, то принесёт пользу «Ахмату». Эта команда не борется за самые высокие места, и подобное подходит Денису», — подчеркнул Кечинов.

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко выразил уверенность, что неудачное выступление в последнем сезоне не ставит крест на перспективах Глушакова. Он считает, что спортсмен ещё способен играть на высоком уровне и сможет привыкнуть к новым городу и партнёрам.

«Думаю, что проблем с адаптацией у него не будет. Любому человеку нужно время на это. Но с его умением, как только он наберёт оптимальную форму, он пригодится «Ахмату», — отметил Ширко.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд не сомневается в том, что Глушаков способен не только успешно выступать за коллектив из Грозного, но и взять на себя роль лидера.

«Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь он опытный футболист. Глушаков — пример для подражания. Молодые ребята получат хорошего наставника. К сожалению, в последнее время его забодали бытовые и командные дела», — сказал Рейнгольд «Чемпионату».

При этом он выразил мнение, что в настоящий момент Глушаков находится на заключительном этапе своей карьеры. По его словам, в лучшем случае он может успешно выступать на протяжении полутора-двух сезонов, после чего неминуемо последует спад.

Однако с ним не согласился известный актёр и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев. По его словам, спортсмена рано списывать со счетов.

«Понятно, что век спортсмена короток, но Денис обладает прекрасными бойцовскими качествами. Вполне возможно, он сделал выводы из того, что с ним было, может, стал мудрее, закалил характер», — заявил Белоголовцев.