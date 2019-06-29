Рейнгольд назвал Глушакова примером для подражания

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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что в лице Дениса Глушакова молодые футболисты «Ахмата» получат опытного наставника и пример для подражания.
Рейнгольд назвал Глушакова примером для подражания
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Не сомневаюсь, что у Глушакова в «Ахмате» всё будет хорошо. В первую очередь это опытный футболист. Глушаков является примером для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. Думаю, полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора. Что касается «Ахмата», то клуб ничем не рискует в его подписании. Рахимов — опытный человек, если бы он не хотел видеть Глушакова в составе, Дениса там бы и не было», — цитирует Рейнгольда «Чемпионат».

Также экс-футболист «Спартака» добавил, что в последнее время 32-летнему полузащитнику мешали себя проявить бытовые и командные вопросы.

Ранее эксперт Евгений Ловчев оценил переход Глушакова в «Ахмат».

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